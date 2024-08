Tragico incidente a Villa D’Almè, muore motociclista di 42 anni

VILLA D’ALME’ (BG) – Tragico incidente poco dopo le ore 9 di oggi, venerdì 30 agosto, a Villa D’Almè, in provincia di Bergamo. Un motocilista di 42 anni è morto dopo essersi scontrato con un’auto in via Angelo Gotti.

Il motociclista nell’impatto è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza, l’automedica e i Vigili del Fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Illeso il conducente dell’auto, un uomo di 39 anni. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso.