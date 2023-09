Turista di 20 anni scomparsa nel Lago di Iseo: ricerche in corso

PISOGNE – Sono proseguite per tutta la notte e sono ancora in corso le ricerche della ragazza di 20 anni, di nazionalità tedesca, caduta in acqua da una barca mentre stava facendo un’escursione sul lago di Iseo.

L’allarme è stato lanciato ieri sera, venerdì, intorno alle 21.30 quando la giovane turista è stata vista inabissarsi nel lago.

Sul posto si sono portati gli specialisti del soccorso acquatico con due mezzi nautici dai comandi di Brescia e di Bergamo congiuntamente a due squadre di terra, una sulla sponda Bresciana e una su quella Bergamasca.

Presenti anche i sommozzatori del nucleo di Milano. Le ricerche sono riprese questa mattina: i subacquei stanno valutando la fattibilità di una ricerca strumentale con l’impiego di un Rov (Remotely operated vehicle).

Le forze dell’ordine stanno operando anche per ricostruire con esattezza quanto avvenuto: in un primo momento si era infatti pensato a un tuffo volontario della ragazza; ipotesi che sta però lasciando il campo a quella di un incidente dell’imbarcazione.