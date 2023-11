10eLotto. A Barzanò e Mandello messi a segno due 6 Oro da 7.500 euro

La Dea Bendata ha fatto tappa in due paesi della provincia di Lecco

Poker di vittorie in Lombardia, per un totale di 35 mila euro

LECCO – Barzanò e Mandello baciate dalla fortuna: doppia vincita per i due paesi in provincia di Lecco, grazie ai due 6 Oro messi a segno che hanno comportato ai fortunati giocatori la vincita di 7.500 euro ciascuno al 10eLotto.

La Dea Bendata si è scatenata in Lombardia, dove c’è stato un poker di vincite: oltre a Barzanò e Mandello, come riportato da Agipronews, centrato un 6 Oro anche a Rho da 12.500 euro a cui si aggiungono gli 8 mila euro vinti a Milano grazie a un 7 oro, per un totale di 35 mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.