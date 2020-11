Il nuovo treno Donizetti in funzione da oggi sulla linea Lecco-Bergamo

In funzione sulla Lecco-Bergamo il nuovo treno Donizetti

Ogni giorno 14 corse sulla linea, quattro carrozze e 305 posti a sedere

LECCO – Oggi, lunedì, il nuovo treno Donizetti di Trenord è entrato in servizio per la prima volta sulla linea Lecco-Bergamo, su cui effettuerà tutti i giorni 14 corse, pari al 50% del servizio complessivo .

Il convoglio è compreso fra i 15 treni – 10 Donizetti a media capacità e 5 Caravaggio ad alta capacità – acquistati attraverso una cessione di contratto da parte di Trenitalia in favore del Gruppo FNM e Ferrovienord, per Regione Lombardia.

Con una composizione di quattro carrozze, con 305 posti a sedere, Donizetti offre un ambiente di viaggio confortevole grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili.

Il convoglio è dotato di soluzioni audio/video per l’informazione a bordo e di telecamere per la videosorveglianza. Le carrozze ospitano aree polifunzionali per il deposito di passeggini e biciclette, con possibilità di ricarica per le bici elettriche. Prodotti con materiali riciclabili con un indice di riutilizzo pari al 95%, i treni Donizetti riducono del 30% dei consumi di energia rispetto alla flotta attuale. Il convoglio ha un costo di 6,9 milioni di euro.

Le corse effettuate dal nuovo treno Donizetti

Il treno effettua tutti i giorni le seguenti corse sulla linea Lecco-Bergamo:

5031 (Lecco 6.30-Bergamo 7.15) lunedì-sabato

5033 (Lecco 7.01-Bergamo 7.48) domenica

5034 (Bergamo 8.08-Lecco 8.48)

5037 (Lecco 9.12-Bergamo 9.52)

5038 (Bergamo 10.08-Lecco 10.48)

5041 (Lecco 11.12-Bergamo 11.52)

5042 (Bergamo 12.08-Lecco 12.48)

5045 (Lecco 13.12-Bergamo 13.52)

5046 (Bergamo 14.08-Lecco 14.48)

5049 (Lecco 15.12-Bergamo 15.52)

5050 (Bergamo 16.08-Lecco 16.48)

5053 (Lecco 17.12-Bergamo 17.52)

5054 (Bergamo 18.08-Lecco 18.48)

5057 (Lecco 19.12 -Bergamo 19.52)

5058 (Bergamo 20.08-Lecco 20.48)