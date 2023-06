Lecco e viabilità: le modifiche della prossima settimana

Partita del Lecco, pulizia notturna e lavori cambiano la circolazione

Divieto di sosta intorno allo stadio e in alcune aree cittadine tra lunedì e martedì. In via Ghislanzoni si restringe la carreggiata

LECCO – Durante la prossima settimana la città di Lecco sarà interessata da alcune modifiche alla viabilità. Questa sera, domenica, in occasione dell’incontro calcistico Lecco-Cesena presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune variazioni del transito veicolare e delle soste a partire dalle 14 e fino alle 24. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli.

Nella notte tra lunedì 5 giugno e martedì 6 giugno divieto di sosta con rimozione forzata per pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, in vigore dalla mezzanotte alle 6 di martedì 6 giugno nelle aree di via Don Giovanni Piatti, via Monsignor Polvara, via Arlenico, via Montanare/via Pasubio, via Don Morazzone, via Dell’Eremo, via Cantù, via Dell’Isola, via Don Ticozzi, corso Monte Santo/via S. D’Acquisto.

Infine, in via Ghislanzoni parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di scavi di saggio per il teleriscaldamento, dal 5 al 18 giugno.