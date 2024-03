Lecco. Il mercato in centro piace, ‘buona la prima’

Da oggi e fino a novembre il mercato del mercoledì sarà in centro città

Tanti avventori nonostante il meteo incerto

LECCO – ‘Buona la prima’ per il mercato in centro: da oggi e fino al 6 novembre l’appuntamento del mercoledì si terrà infatti tra Piazza Garibaldi e Piazza Mazzini mentre a partire dall’11 maggio anche il mercato del sabato si trasferirà in centro, per cinque fine settimana.

Nonostante il meteo incerto, tanti sono stati gli avventori che hanno girato tra i banchi (58 quelli esposti il mercoledì mattina): la nuova location piace e l’auspicio è che l’affluenza migliori sempre di più andando incontro alla bella stagione.

“Il mercato in centro fa bene alla città, ai residenti e anche ai negozi di vicinato – aveva commentato il Direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva – si verifica infatti la regola d’oro del commercio: più persone, più lavoro. Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno siamo contenti della decisione dell’amministrazione di riproporre nuovamente questa possibilità, in un periodo di tempo più esteso: una bella opportunità per tutti”.