Senso unico alternato sulla SP 62 e limite massimo velocità tra Galbiate e Oggiono sulla SP 51

Modifiche alla viabilità sulle Strade Provinciali SP 62 e SP 51 per lavori di miglioramento e posa sottoservizi

BALLABIO / GALBIATE – Importanti lavori interesseranno la viabilità locale nei comuni di Ballabio e Galbiate lungo le strade provinciali Sp62 e SP51. Tra regolamentazioni a senso unico alternato e nuovi limiti di velocità, gli interventi mirano a migliorare il grado di servizio e la sicurezza delle strade. Ecco i dettagli sulle modifiche previste.

La SP 62 della Valsassina, tra il km 8+800 e il km 9+300 circa, in località Piani di Balisio a Ballabio, sarà interessata da regolamentazione a senso unico alternato, gestito da impianto semaforico, per lavori di miglioramento del grado di servizio della strada (vedi articolo).

Il senso unico alternato, gestito da impianto semaforico, è stato istituito a partire dalle ore 8:30 di mercoledì 8 gennaio e resterà in vigore fino alle ore 17:30 di venerdì 7 febbraio, ad esclusione dei sabati e dei giorni festivi. Successivamente, durante il fine settimana, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione, dalle ore 17:30 del venerdì alle ore 8:30 del lunedì successivo.

Nel comune di Galbiate invece, sulla SP 51 “della Santa”, nel tratto compreso tra il km 1+950 (in Comune di Galbiate, località Sala al Barro) e il km 3+250 (in Comune di Oggiono), e nel tratto tra il km 3+750 (in Comune di Oggiono, località La Rossa) e il km 4+250 (sempre in Comune di Oggiono), verrà istituito un limite massimo di velocità di 60 km/h, a causa dei lavori di implementazione e posa dei sottoservizi, sia in banchina laterale che in piattaforma stradale. Tale limite sarà in vigore a partire dalle ore 12 di lunedì 13 gennaio e fino a successiva revoca.