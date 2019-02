OLGIATE MOLGORA – E’ una proposta originale e accattivante quella che arriva dalla vulcanica biblioteca comunale di Olgiate Molgora. Sabato 16 marzo è infatti in programma un laboratorio artistico dedicato anche ai più piccoli, ovvero bambini dai 7 anni in su. L’artista Antonella Zambon condurrà infatti i partecipanti in un percorso di scoperta della propria creatività. Come? Utilizzando della semplice e comunissima carta velina che verrà poi colorata e dipinta con i colori. Il laboratorio ha posti limitati quindi è necessario prenotarsi al numero 039 9911254. E’ previsto il pagamento di 10 euro per i materiali utilizzati al fine di realizzare un disegno.