As Merate volley: bella vittoria all’esordio stagionale per gli under 19

Il match si è tenuto domenica alla palestra della scuola primaria di via Montello

Gli under 19 dell’As Merate volley hanno vinto 3 a 0 contro la Libertas Volley Cantù

MERATE – Esordio stagionale vittorioso per la Under 19 Tai Solution Merate Volley. I ragazzi di coach D’Adda si impongo nella palestra della scuola primaria di via Montello per 3 a 0 contro i pari età della Libertas Volley Cantù.

Il primo set parte equilibrato, poi i ragazzi di Merate, ben concentrati, riescono a sfruttare qualche errore degli avversari e si impongono per 25-22. Secondo parziale più equilibrato e si arriva ai vantaggi. Merate riesce a chiudere comunque 28-26.

Il terzo set i gialloblu migliorano la ricezione garantendosi attacchi decisamente più incisivi.

Terminano il match con l’ottimo risultato di 25 a 15.