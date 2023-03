La Padernese Pattinaggio ai campionati interprovinciali strada Giovanissimi Esordienti a Cologno Monzese

In gara per la Padernese Pattinaggio otto atleti tra gli 8 e gli 11 anni

Ottimi i risultati per il gruppo allenato da Beppe Silva insieme ad Andrea Fumagalli

PADERNO – Grande partecipazione ed entusiasmo alle stelle per la prima gara outdoor delle categorie giovanile nel panorama del pattinaggio di velocità. Sul circuito di Cologno Monzese si sono dati battaglia circa 250 piccoli atleti dagli 8 agli 11 anni.

Ottimi i risultati della compagine Padernese che con i suoi 8 atleti ha tenuto testa a squadre molto più numerose. Al mattino erano di scena i Giovanissimi: unico rappresentante per la Padernese e per la Provincia di Lecco tra i maschi Diego Fumagalli che ha ben figurato soprattutto nella gara sulla distanza dei 600 m ottenendo la 16^ piazza assoluta sulla trentina di piccoli partecipanti.

Nel pomeriggio al via la categoria esordienti. Ben 113 partecipanti nella categoria femminile in rappresentanza di 6 province: molto ben rappresentata la Provincia di Lecco con 20 atlete al via tra Padernese, Roseda e Sala-Galbiate. Porta a casa tre titoli provinciali Eva Bailo con ottimi riscontri assoluti anche nelle classifiche “regionali”; due argenti e 1 bronzo vanno Sofia Stetco, super motivata e performante e un bel bronzo per Alessia Manzocchi nella 200 m sprint, che ha visto un podio completamente granata. Ottime gare anche per Veronica Battù, Irene Brezzolari e Sofiia Dornopuk che, come Sofia Stetco, sono al primo anno di categoria.

Tra i maschi brillante prestazione alla sua seconda gara in assoluto per Ryan Catanzaro che ha dato il meglio di sé nella gara 1000 m in linea, più confacente alle sue caratteristiche. Grande soddisfazione quindi per l’allenatore Beppe Silva, che coadiuvato da Andrea Fumagalli segue l’evoluzione dei più giovani atleti padernesi.

Nel prossimo weekend sarà il turno delle categorie maggiori che si giocheranno la qualificazione ai Campionati Italiani partecipando al Campionato Regionale sul pattinodromo “Toto Caimi” di Cantù.

Intanto non cessa mai l’attività di avvicinamento al pattinaggio nel Centro Sportivo Bearzot di Via Airoldi: dal 1° aprile partirà il corso base primaverile al quale si potranno iscrivere bambini e bambine dai 5 ai 12 anni. Inoltre fervono i preparativi per i due eventi in programma a brevissimo presso il pattinodromo: domenica 2 Aprile il campionato regionali strada cat. Giovanissimi Esordienti e il giorno di Pasquetta 10 aprile il tradizionale Trofeo nazionale di primavera, apertura del Circuito Nord Ovest, per il quale sono attesi dai 500 ai 600 atleti provenienti da tutta la penisola.