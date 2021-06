Appuntamento domenica 27 giugno

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione

LECCO – Dopo la lunghissima sospensione dell’attività dovuta alla pandemia, il Gruppo Escursionisti Laorchesi riparte con le escursioni. “Chiaramente, a causa delle limitazioni ancora in vigore soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti in auto, non sarà possibile seguire il programma d’attività 2021 inviato a inizio anno ma cercheremo comunque di garantire almeno le gite nei luoghi più facilmente raggiungibili”.

La prima uscita di quest’anno sarà la salita alla Cappelletta della Madonna del Corno (Erve), programmata per domenica 27 giugno. Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 presso il parcheggio di Piazza delle Nazioni a Lecco (in località Rivabella, poco prima del cavalcavia che la collega con la frazione di Chiuso). Per poter partecipare alla gita è obbligatoria la prenotazione (via mail o direttamente in sede) e, al momento del ritrovo, bisognerà presentare l’autodichiarazione compilata in ogni sua parte e firmata.

Durante l’escursione è obbligatorio mantenere il distanziamento fissato per legge (2 metri): nel caso ci fossero situazioni che non permettano il mantenimento di questa distanza, si dovrà indossare immediatamente la mascherina (che deve essere sempre tenuta prontamente disponibile). È anche vivamente consigliato essere muniti di soluzione gel igienizzante. Durante l’attività i partecipanti dovranno seguire tutte le indicazioni che verranno impartite dagli organizzatori, pena l’esclusione dall’attività.

Per qualsiasi ulteriore informazione: info@gel-laorca.org, 320 4161590, www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca.