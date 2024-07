Ai Piani Resinelli continuano gli appuntamenti della rassegna dedicata alla montagna

La rassegna turistico culturale “Conosci, vivi ed esplora la montagna” è giunta alla 5^ edizione

Saranno presentate varie attività: docufilm, libri ed escursioni

PIANI RESINELLI – Per il mese di agosto continuano gli appuntamenti della Rassegna turistico-culturale “Conosci, vivi ed esplora la montagna – Piani Resinelli”, giunta alla sua quinta edizione.

La Rassegna è organizzata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino con i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello del Lario e Lecco, in collaborazione con l’Ufficio Resinelli Outdoor Experience e con il contributo della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Le attività presenti all’interno della Rassegna comprendono proiezioni di film e docufilm legati alla montagna, e in particolare, alla storia dell’alpinismo lecchese. Le escursioni nel Parco Valentino consentiranno di scoprirne l’immenso patrimonio naturalistico e saranno organizzati incontri culturali, spettacoli ed esibizioni di Cori locali.

Per quanto riguarda il mese di agosto, il prossimo appuntamento è per sabato 3 alle ore 21 in Piazza della Chiesa, dove verrà presentato il docufilm dal titolo “Il senso della libertà”. Il film documentario tratta della vita di Gigi Alippi con la regia di Paola Nessi. Verrà presentato in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dalla conquista della Parete Ovest del Cerro Torre.

Il giorno successivo, ovvero domenica 4 alle ore 16 presso il Rifugio Sel Rocca Locatelli (piazzale delle Miniere), l’Associazione “I promessi Sposi in Circolo” di Lecco, presentano l’incontro “Il Bel paese”, nella quale verranno illustrate le bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica dell’Italia. Le letture tratte dal libro di Antonio Stoppani faranno da cornice a questo incontro in occasione dei 200 anni dalla nascita del geologo, paleontologo e sacerdote.

Sabato 10, alle ore 18 in Piazza della Chiesa, si terrà il concerto del Coro Alpino Lecchese, diretto dal Maestro Francesco Bussani. Invece, domenica 11 alle ore 16 presso il Rifugio Sel Rocca Locatelli (piazzale delle Miniere) verrà presentato il libro “Conrad, una vita senza confini” di Giuseppe Mendicino. Sarà presente l’autore che, sin da ragazzo, ha coltivato la passione per le opere di Joseph Conrad, da cui è nata l’indagine critico-biografica.

Mercoledì 14, alle ore 20.45 presso la Piazza della Chiesa, il Cai Lecco presenta il libro “In cammino con i pionieri”. Un viaggio nel tempo alle origini dell’alpinismo lecchese con Alberto Benini, Pietro Corti e Sergio Poli.

Giovedì 15, alle ore 10.30 presso la Piazza della Chiesa, verrà celebrata la Festa dell’Assunzione della B.V. Maria con la Santa Messa solenne nella Chiesa del Sacro Cuore e alle ore 17.30 verrà presentato lo “Il Circo dei Burattini” con la compagnia “Il Cerchio Tondo“.

Venerdì 16 alle ore 21 in Piazza della Chiesa, verrà presentata una videoproiezione del “Cerro Torre Dance“, il diario di una grande sfida rivissuta cinquant’anni dopo. A cura di Daniele Chiappa “Ciapin” con la presentazione di Alberto Benini, storico dell’alpinismo.

Sabato 17 o 24 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 con ritrovo nel Piazzale delle Miniere, verrà organizzata la passeggiata nel Parco Valentino. Si tratta di un’escursione dedicata alla scoperta e al riconoscimento degli alberi con il dottore forestale Sergio Poli.

Domenica 18 dalle ore 10 in località Campelli, si terrà la Festa dei Campelli con la Santa Messa e a seguire incanto dei canestri. Infine, domenica 25 alle ore 16, presso il Rifugio Sel Rocca Locatelli (Piazzale delle Miniere), verrà presentato l’incontro “Ambienti estremi: il cibo come compagno di viaggio” con la Donatella Polvara, biologa e nutrizionista.

Tutti gli eventi sono gratuiti