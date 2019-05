Al via l’avventura dei sei giovani selezionati per partecipare alla 4^ edizione Ragni Academy

Formazione tecnica, sportiva e culturale delle nuove generazioni dell’alpinismo

LECCO – Sono sei i ragazzi e le ragazze che quest’anno verranno affiancati dalle Guide Alpine e dagli Istruttori di Alpinismo del Gruppo Ragni della Grignetta nel percorso di formazione che i Maglioni Rossi hanno appositamente pensato per i giovani alpinisti, appassionati e talentuosi.

I nomi dei protagonisti della Ragni Academy

Elia Balloni

Caterina Bassi

Julia Brambilla-Smith

Francesco Grassi

Martino Invernizzi

Nicola Rizzato

Cos’è la Ragni di Lecco Academy

Inaugurata nel 2013, è un’iniziativa nata con lo scopo di formare giovani ragazzi all’alpinismo e metterli in condizione di effettuare salite impegnative in montagna, su ogni terreno, in autonomia e sicurezza.

L’idea è quella di trasmettere a ragazzi appassionati e talentuosi il kow how tecnico e sportivo e il patrimonio di cultura alpinistica di cui i Ragni sono depositari e interpreti, creando per loro un programma di formazione ad alto livello e consentendogli di condividere scalate di buon impegno con alcuni fra i più forti alpinisti del nostro Gruppo.

L’Academy è un progetto del Gruppo Ragni, si svolge sotto l’egida della Scuola Nazionale di Alpinismo dei Ragni della Grignetta – Cai Lecco ed è gestita dalle Guide Alpine e dagli Istruttori di Alpinismo che fanno parte dei Ragni.

Non un semplice corso

Le parole del presidente dei Ragni Matteo Della Bordella chiariscono ancora meglio lo spirito con cui il gruppo porta avanti questa iniziativa, ormai giunta alla quarta edizione:

“L’academy non è un semplice corso, è un progetto e un percorso che i Ragni vogliono condividere con quei ragazzi giovani, che, come noi, sentono il fuoco della passione per l’alpinismo ardergli dentro ed hanno ‘fame’ di montagna e di salite.

L’academy è una serie di uscite, che spazieranno su tutto l’arco alpino: dalle Dolomiti al Monte Bianco, passando per la val di Mello e la valle dell’Orco.

In ognuna di queste uscite verranno approfonditi i temi legati alla sicurezza su diversi tipi di terreno alpino e gli allievi faranno cordata sia tra di loro che con noi Ragni per salire alcune tra le più belle vie delle Alpi”.

La prima uscita dell’Academy 2019 raccontata da un’allieva

Dopo la presentazione delle candidature e le giornate dedicate alla selezione dei candidati (con prove di arrampicata su cascate di ghiaccio e su roccia) i sei giovani ammessi alla quarta edizione dell’Academy, nell’ultimo weekend di aprile, hanno cominciato il loro percorso di formazione con due giornate dedicate al perfezionamento delle tecniche di progressione in cordata e alle manovre di autosoccorso.

Lasciamo alla testimonianza diretta di Caterina Bassi, una degli allievi, il compito di fare la cronaca di questa prima esperienza:

“Il primo appuntamento dell’Academy 2019 non inizia sotto i migliori auspici. Una pioggia torrenziale si abbatte sulla Valmasino e causa l’interruzione della statale 36, unica via di comunicazione con la Valtellina. Per me che vengo da Sondrio questo non è un grosso problema ma tutti gli altri ‘academisti’ e le sapienti guide, Luca Moroni e Maurizio Tasca, arriveranno alla palestra del Centro della Montagna di Filorera con due ore di ritardo sulla tabella di marcia.

Dopo un’abbondante colazione ha finalmente inizio il nostro percorso di fuoriuscita dalle tenebre dell’approssimazione, se non dell’ignoranza, nell’esecuzione delle manovre di corda.

Durante la prima giornata ci vengono impartite le nozioni fondamentali che riguardano la costruzione delle soste e la conduzione della cordata. Anche se vado in montagna da alcuni anni apprezzo subito la possibilità di rivedere, e molto spesso di imparare, le manovre in modo molto schematico e facilmente riproducibile: capisco che solo in questo modo si può aumentare la sicurezza e la velocità di esecuzione delle diverse operazioni.

Tra i rimproveri delle nostre inorridite guide e scherzi vari la giornata passa velocemente e, verso sera, insieme alle tenebre che occupano i nostri cervelli, iniziano a dipanarsi anche le nubi che coprono la Valmasino: il sole ci mostra il Cavalcorto e la val del Ferro in una spettacolare veste patagonica.

Il secondo giorno è dedicato al ripasso e all’approfondimento delle manovre viste il giorno precedente, questa volta all’aria aperta. Sotto l’occhio vigile delle nostre guide passiamo dal costruire soste modello ‘triangolo delle Bermuda’ al costruire soste affidabili. La giornata passa talmente tranquillamente che a pranzo decidiamo di cucinarci una pasta condita da un ottimo ragù di salsiccia, preparato da Nicola. Verso sera, dopo un tentativo ostinato di Martino di creare una sosta a nut durato circa un’ora, riusciamo anche a spellarci un po’ le dita sul ruvido granito del Sasso di Remenno.

Per l’ultimo giorno si unisce a noi anche Giovanni Ongaro che, dall’alto della sua esperienza, ci dispensa utili consigli. Ci dedichiamo ad un veloce ripasso della modalità di conduzione della cordata e, in seguito, alla costruzione di diversi paranchi e all’esecuzione delle manovre di autosoccorso.

Il numero di operazioni da compiere è abbastanza elevato e la sequenza non è facile da ricordare: i nostri cervelli iniziano a fumare consistentemente. Per questo, a metà giornata, si rende necessaria la consueta pausa gastronomica che prevede la preparazione di un orribile riso scondito e insipido che alcuni mangeranno con strani utensili, tra i quali chiodi da roccia.

Alla fine della terza giornata ci salutiamo dandoci l’arrivederci al prossimo appuntamento e promettendoci di ripassare e studiare quanto abbiamo appreso in queste tre interessanti ed intense giornate”.