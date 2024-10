Alla scoperta della Valle dell’Orco verticale, weekend di ferrate per l’Uoei Lecco

Un bel fine settimana di inizio autunno in Piemonte

LECCO – Due giornate di cammini verticali in bel weekend di inizio autunno in Valle dell’Orco per il gruppo UOEI Lecco. La Valle dell’Orco molto cara al gruppo UOEI Lecco che qui ha trascorso due vacanze estive è stata lo scenario perfetto per due giornate all’insegna delle ferrate e della buona compagnia.

Il sabato mattina un cielo decisamente grigio ha suggerito agli organizzatori un provvidenziale cambio di programma con il giro a piedi del lago di Ceresole la mattina in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il pomeriggio infatti è stato possibile percorrere la ferrata di Piantonetto. Serata all’Hotel La Cascata con relax in sauna seguito da un’abbondante cena piemontese cucinata da Sandrone e Sabrina, gestori dell’albergo e amici storici del gruppo. La domenica, finalmente con il cielo azzurro, è stata percorsa la ferrata di Pont Canavese.

La Sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21.00 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.