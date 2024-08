Alpinismo. Nuova via sullo Sckem Braq per Matteo De Zaiacomo e Chiara Gusmeroli

Successo per la spedizione sostenuta dal Club Alpino Italiano in Karakorum

Il presidente dei Ragni e la sua compagna di cordata hanno aperto una via di 900 metri con difficoltà fino al 7a e A3

LECCO – Successo per la spedizione di Matteo De Zaiacomo, presidente dei Ragni di Lecco, e Chiara Gusmeroli che hanno raggiunto nella mattinata di oggi, 26 agosto, la cima dello Sckem Braq, in Karakorum (Pakistan). I due alpinisti hanno aperto una nuova via in stile alpino sulla montagna di oltre 5.300 metri.

La nuova via percorre una parete di 900 metri, è costituita da 26 tiri con difficoltà fino al 7a e A3. Tanta soddisfazione anche per il Club Alpino Italiano che ha sostenuto la spedizione. Partiti a inizio agosto dall’Italia, i due alpinisti avevano effettuato un primo tentativo il 17 agosto scorso percorrendo 600 metri prima che il maltempo impedisse loro di raggiungere la cima.

Una volta al campo base (i due non hanno lasciato corde fisse in parete) hanno atteso nuovamente una finestra di bel tempo per ripartire riuscendo così a centrare il loro obiettivo.