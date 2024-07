L’alpinismo scende in piazza col Cai: torna la tradizionale serata in Maglione Rosso

Venerdì in Piazza Garibaldi Ragni di Lecco protagonisti, in Piazza Cermenati verrà allestita la Torre di arrampicata

Continuano gli eventi per i 150 anni del Cai di Lecco

LECCO – L’alpinismo scende in piazza il prossimo weekend a Lecco: venerdì sera, 12 luglio, è in programma la serata in Maglione Rosso dei Ragni della Grignetta in piazza Garibaldi; sabato e domenica 13 e 14 luglio sarà attrezzata una Torre di arrampicata del CAI aperta a tutti i ragazzi in Piazza Cermenati. I due imperdibili eventi fanno parte del programma per il 150° anniversario della fondazione della sezione CAI Lecco.

La Serata in Maglione Rosso, intitolata “Ragni in Patagonia tra 2023 e 2024: cinque spedizioni per il 50° del Cerro Torre e il 150° del CAI Lecco” sarà venerdì 12 luglio alle 21, in piazza Garibaldi, nel cuore della città. I Ragni presenteranno ad appassionati, amici e sostenitori le immagini e i racconti delle avventure vissute nel corso dell’ultimo anno, tra cui la spedizione 2023 di Luca Schiera, Paolo Marazzi e Giovanni Ongaro al Cerro Nora nello Hielo Norte, che ha portato all’apertura di una nuova via battezzata “Zenin” per ricordare Mario Conti, uno dei protagonisti della Ovest del Cerro Torre scomparso proprio nei giorni della loro partenza. Saranno poi presentate altre spedizioni dei Ragni in Patagonia dell’inverno 2023-24, che hanno visto protagonisti i Ragni David Bacci, Dimitri Anghileri, Matteo Motta, Marco Zanchetta, Matteo Piccardi, Matteo De Zaiacomo e Matteo Della Bordella con il giovane Giacomo Mauri.

L’evento ricorderà anche l’anniversario dei 50 anni della prima salita al Cerro Torre, legata ai 150 anni del CAI Lecco da un indissolubile filo rosso: la spedizione Città di Lecco al Cerro Torre fu organizzata proprio per solennizzare con una grande salita il Centenario di fondazione della sezione lecchese del CAI.

Sabato 13 e domenica 14 luglio 2024 ci sarà una “Torre di Arrampicata” in centro Lecco per tutti i ragazzi, presso i Gazebo dei gruppi CAI in Piazza Cermenati, negli orari 10:00-12.00 e 15:00-19:00. In queste due giornate il CAI Lecco si presenterà alla città, al territorio e ai turisti di passaggio, raccontando l’attività dei gruppi e delle sottosezioni attraverso immagini e materiale vario di documentazione. I gazebo del CAI saranno 4 e presenteranno l’attività dei gruppi, comprese le sottosezioni. Nella giornata di domenica 14 ci saranno anche due gazebo del Soccorso Alpino.

La Torre di Arrampicata sarà a disposizione dei ragazzi di tutte le età che vorranno mettersi alla prova e divertirsi, con l’assistenza di istruttori titolati. I ragazzi minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori.

Il programma completo degli eventi in programma per il 150° del CAI Lecco è disponibile su https://www.montisorgenti.it/