Ragni Around The World, alla scoperta delle cascate di ghiaccio del Michigan

LECCO – Domenica 19 aprile, torna l’appuntamento settimanale con Ragni Around the World, il progetto che prevede la messa in onda nella versione integrale e gratuita dei nostri più bei film di alpinismo.

Questa volta il viaggio vi porterà nel nordest degli Stati Uniti, dove, in compagnia del Ragno Maurizio Tasca e della campionessa di ice climbing Angelika Rainer, andrete alla scoperta delle splendide cascate di ghiaccio del Michigan.

Il video sarà online dalle ore 9 di domenica mattina, segue link: