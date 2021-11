Scialpinismo sulle Orobie, la nuova guida edita da Versante Sud

6 traversate e 66 itinerari ad anello tra Bergamo, Lecco, Sondrio e Brescia

Attraversare – Itinerari e storie. Lo scialpinista bergamasco Maurizio Panseri ha firmato la guida

LECCO – Il filo conduttore di questa pubblicazione è lo sci di traversata, dalle escursioni in giornata ai grandi raid. La guida offre una proposta articolata e varia che non conosce confini geografici e amministrativi. Le Orobie bergamasche e quelle valtellinesi fanno la parte del leone, senza però dimenticare la porzione bresciana e quella lecchese. La guida accompagnerà il lettore alla scoperta delle Alpi Orobie propriamente dette, sino alle sue vette più alte e ai 3050 metri del Pizzo Coca, così come delle Prealpi con i massicci dolomitici delle Grigne, dell’Arera, della Presolana sino alla Concarena.

Sarà un viaggio avventuroso in una geografia complessa, incastonata tra la Valtellina e la pianura, tra il lago di Como e la Val Camonica. Nonostante si tratti di un ambiente ideale per i raid scialpinistici, sono solamente sei le traversate integrali, effettuate lungo tracciati diversi, dal 1971 al 2019.

Intere aree sono ancora oggi poco frequentate dagli scialpinisti, la cui numerosa presenza si concentra sui percorsi classici e con uscite in giornata. L’obbiettivo dichiarato è quello di stimolare la frequentazione e l’esplorazione delle Orobie nella stagione invernale, con particolare attenzione alle cime, ai versanti e alle vallate meno note.

Immergersi per più giorni nelle Orobie selvagge seguendo i ritmi della natura, godendo a fondo dell’inaspettata bellezza che può offrire una notte passata tra i monti innevati, tutto questo sarà possibile con la guida scialpinismo sulle Orobie.

L’autore Maurizio Panseri

Maurizio Panseri nasce a Bergamo nel 1964, vive a Olera, un piccolo borgo storico immerso nei boschi di Alzano Lombardo. Sin dall’adolescenza, si appassiona alla montagna ed esplora l’intero arco alpino. Le Orobie e le Prealpi Bergamasche restano le “sue” montagne, quelle dietro casa, a cui si sente intimamente legato e che ancora oggi sono in grado di stupirlo. L’amore per la neve lo ha portato a compiere traversate con gli sci, dalle Alpi ai Pirenei, dalla Corsica all’Atlante del Marocco. Inoltre, ha partecipato ad alcune edizioni del Trofeo Mezzalama, del Trofeo Parravicini e della Pierra Menta. L’attività scialpinistica, praticata anche con l’uso dello snowboard, si affianca a quella alpinistica e alla mountain-bike. Da sempre documenta e racconta i suoi attimi di vita tra i monti. Ha collaborato e collabora con numerose riviste di settore. Con Versante Sud ha già pubblicato Mtb da Bergamo ai laghi di Endine e Iseo (2018) e Valli Bergamasche – Falesie e vie moderne (2016). Le sue “Piccole Storie” e tutta la sua produzione la potete trovare e leggere su www.vertical-orme.tv e sui suoi profili Facebook e Instagram.