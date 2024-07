Uoei Lecco. 50 partecipanti all’escursione in Val Viola

Gita sociale di fine giugno

VAL VIOLA (SONDRIO) – Il gruppo Uoei Lecco ha organizzato la gita sociale di fine giugno con destinazione Val Viola nella quale hanno partecipato circa 50 persone di tutte le età con la presenza di bambini e ragazzi. Il tragitto, lungo circa 21 km, è stato percorso in sei ore.

Il punto di partenza del trekking è stata la località Arnoga raggiunta in pullman da Lecco. Seguendo una carrareccia di fondovalle, il gruppo ha raggiunto il posto “Baite Altumeira” dove inizia il sentiero che porta al Passo Viola. Nonostante il tempo incerto, dopo aver trovato riparo per il pranzo presso uno dei laghetti che si incontrano lungo l’itinerario, il gruppo è riuscito a raggiungere i laghi di Saoseo ed infine Sfazzù, punto di arrivo del trekking. Qui il pullman ha ripreso tutti i partecipanti per poi ritornare a Lecco.

“Tutti i partecipanti sono tornati soddisfatti a casa con in tasca una bella giornata in montagna con tanti amici – continuano gli organizzatori -.Il prossimo appuntamento è per domenica 14 luglio con il sentiero glaciologico Marson sul ghiacciaio Fellaria”.