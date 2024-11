Galbiate. Il sindaco: “Sulla regolarità dell’alienazione di Villa Serena Spa non ci sono dubbi”

Il Sindaco di Galbiate ribadisce la correttezza delle procedure di alienazione di Villa Serena

GALBIATE – “Non ci sono dubbi sulla regolarità e legittimità di tutte le azioni intraprese dall’amministrazione di Galbiate, in collaborazione con gli altri Comuni soci di Villa Serena S.p.A., per la dismissione della partecipata”. Questo è quanto emerso durante l’incontro del 14 novembre, voluto dal Sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli, con il Consigliere regionale Gianmario Fragomeli, svoltosi presso gli uffici comunali di Galbiate.

Il Sindaco di Galbiate sottolinea: “All’incontro ho invitato anche il Sindaco Benedetto Negri, che nel 2017 aveva avviato la procedura di alienazione, e due funzionari del Comune di Galbiate che hanno seguito e seguono i vari procedimenti per il perfezionamento dell’operazione. Negri ha ricordato a Fragomeli che, nel suo ruolo di deputato nel 2017, aveva espresso il suo pieno consenso all’avvio della procedura di alienazione, in conformità con le normative di legge”.

“Negri ha inoltre sottolineato che le deliberazioni comunali e le relative procedure di alienazione sono state portate a conoscenza di Regione Lombardia sin dal 2017, essendo già state oggetto di un intervento specifico da parte dell’assessore Gallera, in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere Raffaele Erba (M5S) – continua il Sindaco di Galbiate – Successivamente, nel dicembre 2021, ho personalmente sottoposto la questione Villa Serena al Vice Presidente della Regione Lombardia con delega al Welfare, Letizia Moratti. In nessun momento Regione Lombardia ha sollevato rilievi, formulato opposizioni o proceduto a impugnazioni”.

“Detto ciò, il Consigliere Fragomeli, su sollecitazione del gruppo consiliare Galbiate Riparte, ha deciso di presentare una nuova interrogazione all’attuale Assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Purtroppo, l’amministrazione è venuta a conoscenza di questa iniziativa solo perché è stata strumentalizzata dal gruppo Galbiate Riparte, che ne ha fatto oggetto delle recenti interrogazioni e mozioni” spiega il Sindaco Piergiovanni Montanelli.

Di seguito, il Sindaco ha commentato la necessità dell’incontro: “L’incontro è stato fondamentale per fare chiarezza sulla situazione e si è rivelato molto utile, poiché il Consigliere Fragomeli ha confermato la correttezza e la condivisione di tutti gli atti finora adottati. Abbiamo inoltre concordato di richiedere un ulteriore parere alla Corte dei Conti riguardo alla possibile sussistenza di profili di responsabilità, qualora il liquidatore della partecipata dovesse procedere con la vendita a un prezzo inferiore rispetto al valore di perizia”.

Infine, il Sindaco di Galbiate ha concluso con un ringraziamento: “Desidero ringraziare il Consigliere Fragomeli per il suggerimento e per il tempo che ci ha dedicato. Tuttavia, mi sono sentito in dovere di far notare che, prima di presentare l’interrogazione, avrebbe potuto contattare l’amministrazione attuale; avremmo potuto fornirgli numerose risposte alle sue perplessità, molte delle quali già esplicitate nel corso degli anni. Altri Consiglieri Regionali e Sottosegretari del nostro territorio, come lui impegnati a rappresentare la provincia di Lecco in Regione, hanno già adottato la modalità del dialogo e del confronto diretto con le amministrazioni locali”.