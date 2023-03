Elezioni comunali. Cambia Calolzio tende la mano a Calolzio Bene Comune

Il gruppo civico guidato da Diego Colosimo sarà presente alle prossime elezioni

“Mettiamo a disposizione la nostra esperienza. E’ il momento di unire le forze civiche del centrosinistra”

CALOLZIOCORTE – Il voto delle elezioni amministrative si avvicina. I prossimi 14 e 15 maggio si andrà alle urne in cinque comuni lecchesi tra cui Calolziocorte (gli altri Ballabio, Robbiate, Valvarrone e Oliveto Lario). Oltre un anno fa era già stato presentato il gruppo civico Calolziocorte Bene Comune che ha lanciato la sfida all’attuale amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Marco Ghezzi (Lega).

Nelle scorse ore è uscito allo scoperto anche il gruppo civico Cambia Calolzio che attualmente conta due consiglieri di minoranza (Diego Colosimo e Daniele Vanoli): “Abbiamo più volte espresso un giudizio fortemente critico sull’operato dell’amministrazione Ghezzi. Il nostro gruppo ha portato in questi cinque anni molte proposte per il bene dei calolziesi che si sono spesso scontrate con l’opposizione preconcetta di questa amministrazione che, pur di non dover ammettere la propria immobilità e mancanza di idee, ha sempre trovato scuse per accantonare quelle degli altri. Il lavoro fatto in questi però rimane ed è un patrimonio che abbiamo deciso di rimettere a disposizione per la comunità. Tra qualche settimana i calolziesi potranno porre fine a queste triste esperienza amministrativa”.

Il gruppo guidato da Diego Colosimo tende la mano al Calolzio Bene Comune in vista delle elezioni del 13-14 maggio: “Partendo dal presupposto che la pluralità sia un valore, Cambia Calolzio ha deciso che sarà presente alle prossime elezioni e mette a disposizione la propria esperienza, le proprie idee e il proprio impegno per un progetto che possa riunire le forze di centrosinistra e civiche della città. Ci rivolgiamo al gruppo Calolzio Bene Comune ma anche alle associazioni e realtà del territorio: che ognuno porti il proprio contributo per affidare la città a un’amministrazione capace di fare davvero il bene delle persone che abitano a Calolziocorte. Noi, per questo, siamo a disposizione”.