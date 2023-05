Autonomia differenziata, Fontana: “Oggi più che mai, ci siamo”

Al via l’iter parlamentare per l’autonomia regionale differenziata

Plaude il presidente della Lombardia: “Il percorso è partito, un grazie al ministro Calderoli”

MILANO – “Oggi, più che mai, possiamo davvero dire: ‘ci siamo’. Un passaggio importantissimo che ci porta a ritenere come il percorso verso il traguardo dell’autonomia differenziata sia definitivamente partito. Per questo desidero ringraziare il ministro Calderoli che, con piglio tipicamente bergamasco, ha dimostrato come la forza del ‘voler fare’ porti a risultati importanti e soprattutto concreti”.

Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’avvio del percorso parlamentare del disegno di legge di attuazione dell’autonomia differenziata che è stata incardinata dallo stesso ministro Calderoli nella commissione Affari Costituzionali del Senato.

“Con il primo tocco di palla, la partita in Parlamento è cominciata e gli schemi sono chiarissimi – ha commentato Calderoli -Un primo passo storico per questo intervento, che vede il Parlamento pienamente coinvolto e si pone l’obiettivo ambizioso di far correre il Paese come un treno ad alta velocità. La commissione ha stabilito di procedere con delle audizioni, che verranno stabilite come i gruppi riterranno opportuno e dovrebbero essere circa una cinquantina. Il mio auspicio è che questa possa essere la sede di un confronto politico serio e costruttivo, basato sui contenuti e non sulle ideologie”.