Comuni ed emergenza virus, Appello sposa l’odg dei Civici in Regione

Meno vincoli ai Comuni per agevolarli nelle difficoltà dell’emergenza Coronavirus

L’ordine dei giorno dei movimenti Civici a cui si associa Appello per Lecco

LECCO – Facoltà di chiudere l’esercizio con un disavanzo di amministrazione, pari al massimo al 15% delle entrate consuntive, facoltà di ristrutturazione di tutto il debito coperto da emissioni a tassi bassissimi, riduzione del 25% degli obblighi di accantonamento dei vari fondi, libera disponibilità delle risorse provenienti da entrate per sanzioni al Codice della Strada: sono alcune delle richieste contenute in un ordine del giorno presentato Gruppo Lombardi Civici Europeisti in consiglio regionale.

Richieste a cui si associa anche Appello per Lecco: “Sosteniamo questo ordine del Giorno presentato dai nostri rappresentanti civici in consiglio regionale e dalle liste civiche presenti in diversi consigli comunali – spegiano dalla lista civica lecchese – La situazione dei Comuni se non affrontata in tempo può diventare a breve esplosiva. Quindi intervenire subito per mettere in sicurezza i bilanci e l’operatività di questo e dei successivi esercizi è fondamentale per assicurare servizi e performance all’altezza di un momento emergenziale che consenta di gestire anche la ripartenza”.

IL TESTO COMPLETO – OdG Deroghe fiscalità Enti Locali