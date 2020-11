Consiglio comunale, Sciolto il ‘nodo’ presidente, eletta Francesca Bonacina

Francesca Bonacina eletta presidente del Consiglio comunale di Lecco

A vice presidente eletti Luca Visconti (Fattore Lecco) e Andrea Corti (Lega)

LECCO – E’ servita una seconda convocazione per giungere all’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale di Lecco: dopo le due votazioni della precedente riunione, nelle quali non è stato raggiunto il quorum richiesto, giovedì sera c’è stata finalmente la ‘fumata bianca’.

Con 18 voti è stata scelta per il ruolo Francesca Bonacina del Partito Democratico, 11 i voti dell’opposizione per Peppino Ciresa, proposto dal centrodestra che, nei giorni scorsi, aveva annunciato la candidatura a presidente dell’ex candidato sindaco, chiedendo la convergenza della maggioranza in segno di apertura e riconciliazione dopo le elezioni.

“Il dialogo presuppone di avere un interlocutore – ha commentato il consigliere Emilio Minuzzo di Lecco Merita di Più – ma questa premessa non si è concretizzata con nessun riscontro, né positivo né negativo”.

“Ciresa avrebbe la competenza e carisma ideale, avrebbe potuto unire e costruire – ha aggiunto Filippo Boscagli di Lecco Ideale – voi avete deciso per Bonacina e questo succederà, non nascondiamoci dietro l’ostruzionismo della minoranza. Io spero che, nel cammino che ci aspetta, non vediate la minoranza solo come opposizione, anche noi abbiamo il ruolo di fare proposte”

“Il dialogo c’è stato – ha ribattuto Roberto Nigriello del PD – nella sospensione da noi richiesta la scorsa volta vi sono state fatte due proposte che avete entrambe rifiutato. Inutile chiedere il dialogo se per qualcuno è solo una questione di facciata”.

“Ci avete proposto due vicepresidenze – ha attaccato Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia – vi siete presi delle responsabilità in campagna elettorale e dovete prendervele anche adesso. Spetta a voi dare un segnale alla città”.

“Sta passando un messaggio che è l’opposto della realtà – ha ribattuto Alessio Dossi di Ambientalmente- la stessa minoranza ha riconosciuto lo spessore di Francesca Bonacina, la candidatura opposta è una provocazione, assolutamente incoerente rispetto ai tempi delicati in cui ci troviamo”.

“Ma di cosa stiamo parlando? – è intervenuto Corrado Valsecchi di Appello per Lecco – qui non c’entra nulla la gente, qui c’entrano le fazioni politiche ed è giusto che chi ha vinto esprima il proprio presidente e Bonacina è sicuramente una figura che saprà essere superpartes”.

Alla minoranza è stata assegnata la vicepresidenza con l’elezione del leghista Andrea Corti (12 voti) e per la maggioranza Luca Visconti di Fattore Lecco (17 voti)