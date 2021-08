Elezioni 2021. Si vota il 3 e 4 ottobre, 21 i comuni lecchesi alle urne

Fissata la data delle prossime elezioni amministrative

Sono 21 i comuni lecchesi chiamati a scegliere il sindaco

LECCO – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 si andrà al voto per le elezioni comunali. Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è fissata per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Saranno 1.162 i comuni coinvolti, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (tre cui Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli). Dalla Brianza al Lago, sono 21 i comuni lecchesi che andranno al voto per scegliere i nuovi sindaci e le nuove amministrazioni comunali.

I comuni lecchesi chiamati alle urne

Barzanò, Bellano, Brivio, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Colico, Crandola Valsassina, Cremeno, Garlate, Galbiate, Montevecchia, Morterone, Nibionno, Olgiate Molgora, Olginate, Perledo, Pescate, Santa Maria Hoé, Sirtori, Varenna, Viganò.