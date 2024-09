Elezioni Provinciali, Zamperini (FDI): “Fratelli d’Italia realtà consolidata sul territorio”

Il commento del Consigliere Regionale lecchese

LECCO – “I numeri delle elezioni provinciali parlano chiaro – commenta il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini in riferimento ai risultati delle elezioni Provinciali di Lecco –. Fratelli d’Italia rappresenta ormai una realtà consolidata sul territorio, capace di raddoppiare il suo consenso tra Sindaci e Consiglieri Comunali”.

“Siamo e saremo sempre più una casa accogliente per i Comuni ed i cittadini della provincia di Lecco – prosegue Zamperini –. Ascolto dei territori e condivisione di progetti, dando particolare attenzione ai piccoli borghi del lago, della montagna e della Brianza, vero patrimonio da valorizzare. Questo è lo spirito con il quale circa 150 Sindaci ed Amministratori Locali ci hanno chiesto di rappresentarli in Provincia. Con grandi ambizioni e unità di intenti, non vogliamo deludere chi si aspetta tanto da noi. Ci prenderemo le nostre responsabilità nel solco di un nuovo modello di governance. Abbiamo tanti sogni da trasformare in realtà”.

“Grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia con il loro voto ed il loro sostegno – conclude il Consigliere Zamperini – e congratulazioni a tutti i nuovi eletti, in particolare al Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Negri ed al Sindaco di Casargo, Antonio Pasquini”.