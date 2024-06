Europee, i voti degli studenti fuori sede premiano la sinistra

Per la prima volta i fuori sede potevano votare senza dover tornare a casa

Il partito più votato, sia a livello nazionale che regionale, è Alleanza Verdi Sinistra, segue il PD

LECCO – E’ Alleanza Verdi e Sinistra il partito più premiato dal voto degli studenti fuori sede che, per le Europee, hanno potuto per la prima volta votare nel comune di domicilio senza dover tornare in quello di residenza.

In tutta Italia Avs ha raccolto dai fuori sede il 40,35% di consensi (7.037 voti). In Lombardia il 28,45% (1.127 voti).

Il secondo partito più votato dai fuori sede è il PD, che a livello nazionale ha raccolto il 25,47% delle preferenze (pari a 4.442 voti), seguito, sempre a livello nazionale, da Azione (10,21%, 1.781 voti) e dal Movimento 5 Stelle (7,84%, 1.368 voti).

In Lombardia il 27,16% dei fuori sede ha votato il PD (1.076 voti), il 16,03% Azione (635 voti) e poco meno del 10% Stati Uniti d’Europa (388 voti).