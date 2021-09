Una nuova assemblea pubblica sulla Lecco-Bergamo, invitati anche ai politici

Il comitato di Chiuso: “Il tempo passa ma nulla è cambiato, solo chiacchiere e annunci”

LECCO – Da troppo tempo la nuova Lecco Bergamo aspetta di essere realizzata e anche questi mesi sono di attesa per il passaggio (più volte annunciato, ma ancora non ufficializzato) delle procedure dalla Provincia ad Anas, che dovrà riprogettare e appaltare l’opera.

Nel frattempo torna a farsi sentire l’insofferenza dei cittadini del rione di Chiuso che in questi anni hanno sofferto i disagi per la presenza del cantiere: il comitato che li rappresenta ha deciso di convocare una nuova assemblea pubblica per la sera di giovedì 7 ottobre, alle 21 presso la Casa sul Pozzo.

“Abbiamo preferito aspettare, fiduciosi che il sistema, la politica, potessero o forse meglio sapessero rimediare. Ma, nonostante il trascorrere del tempo niente è cambiato: solo tante chiacchere ed innumerevoli proclami – spiegano – Ora quello che più ci preoccupa è la mancanza di una reale prospettiva risolutiva. Non ci piace fare le vittime e non vorremmo essere etichettati come coloro che sanno solo lamentarsi, il nostro trascorso dimostra altro con tanta partecipazione civica ed attiva all’interno del nostro rione, pertanto per vocazione ma soprattutto perché riteniamo che il nostro quartiere meriti altro, abbiamo deciso di organizzare una nuova assemblea pubblica, così da poter fare il punto e, magari, nel confronto trovare percorsi alternativi che possano essere finalmente risolutivi”.

Un’assemblea aperta a tutti “in particolar modo – spiegano -a tutte le forze politiche che governano il nostro territorio: tutte colpevoli, tutte responsabili, tutte moralmente chiamate in causa”.

Nel rispetto delle normative Covid l’accesso sarà limitato e riservato ai possessori di green pass. Per poter accedere bisognerà inviare la propria adesione, all’indirizzo comitatodichiuso@gmail.com fino all’esaurimento dei posti disponibili.