“Regione attivi almeno un punto tamponi scolastici in provincia di Lecco”

Nuovi punti tampone annunciati dalla Regione, ma non in provincia di Lecco

Il consigliere regionale Straniero sollecita il Pirellone: “Da noi 4 mila studenti in quarantena”

LECCO / MILANO – “La Regione attivi almeno un centro tamponi per la scuola nella provincia di Lecco”.

A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Raffaele Straniero, a seguito dell’annuncio dato dalla direzione welfare della Regione di nuovi punti tamponi ma, per l’ATS Brianza (che comprende le aree di Lecco e Monza) l’unico nuovo sito aperto è stato dislocato a Vimercate.

“E’ stata annunciata – attacca Straniero- l’apertura di numerosi centri tamponi in tutta la Lombardia ma sono sorpreso e molto preoccupato per l’assenza della provincia di Lecco. Nel nostro territorio ci sono 4000 studenti a casa, numero che probabilmente è sottostimato e destinato a salire con gli aggiornamenti di inizio settimana prossima. In queste condizioni la necessità di poter contare su almeno un punto tamponi è evidente. Mi attiverò con la Regione perché ne sia aperto almeno uno al più presto”.

I punti tampone operativi da lunedì annunciati dalla Regione:

– ATS Milano: Trenno, Rho Fiera e Codogno

– ATS Bergamo: Bergamo piazzale Alpini

– ATS Brescia: Brescia via Caprera – Area Brixia Forum

– ATS Brianza: Vimercate – area ex IBM

– ATS Insubria: Gallarate via Milano, Como via Castelnuovo

– ATS Montagna (da martedì 25/1): Esine e Edolo (Valcamonica), Bormio, Chiavenna, Dongo, Morbegno, Tirano, Sondrio (Valtellina)

– ATS Pavia: Vigevano e Voghera

– ATS Val Padana: Cremona Punto Tamponi Via Ca’ del Ferro, Crema Punto Tamponi Largo Dossena 2, Mantova Ospedale Carlo Poma Strada Lago Paiolo 10 – Padiglione 15, Ospedale Castiglione delle Stiviere Via G. Garibaldi, 81