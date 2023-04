Regione. Zamperini presiede la commissione per la tutela dei territori montani

Assegnata al consigliere regionale lecchese di FDI la presidenza della commissione speciale per i territori montani e di confine

Fragomeli (PD) nella commissione per l’Autonomia Regionale e Riordino delle Autonomie Locali

MILANO / LECCO – Incarico in Regione per Giacomo Zamperini: il lecchese, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è stato eletto alla presidenza della Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera.

Zamperini, 38 anni, ex Consigliere comunale a Lecco, è stato eletto con 48 voti. Claudia Carzeri (Forza Italia) è Vice Presidente, mentre Angelo Orsenigo (PD) Consigliere Segretario.

Con l’elezione dei Presidenti e degli Uffici di Presidenza delle Commissioni Speciali, si sono concluse stasera le procedure di insediamento delle Commissioni consiliari a Palazzo Lombardia.

Giulio Gallera (Forza Italia), milanese, 54 anni, avvocato, ex Assessore regionale al Welfare e Presidente della Commissione Bilancio nella scorsa legislatura, è stato eletto con 53 voti Presidente della nuova Commissione speciale dedicata ai Fondi europei, ai fondi PNRR e all’efficacia dei bandi regionali. Gigliola Spelzini (Lega) è stata eletta Vice Presidente, mentre per il ruolo di Consigliere segretario è stato eletto Giuseppe Licata (Azione – Italia Viva).

La Presidenza della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità è andata a Paola Pollini (Movimento 5 Stelle), 54 anni, bresciana, che ha ottenuto 27 voti. Per le altre due cariche dell’Ufficio di Presidenza della Commissione sono stati eletti Carmelo Ferraro (Lombardia Ideale – Fontana Presidente) come Vice Presidente e Paola Bulbarelli (Fratelli d’Italia) come Consigliere segretario.

Giovanni Malanchini (Lega), 49 anni di Bergamo, già Sindaco di Spirano (BG) per due mandati e Consigliere Segretario nell’Ufficio di Presidenza della scorsa legislatura, è stato eletto Presidente della Commissione speciale Autonomia e riordino autonomie locali. Malanchini ha ottenuto 48 voti. La carica di Vice Presidente è stata assegnata a Michele Schiavi (Fratelli d’Italia), mentre come Consigliere segretario è stato eletto il lecchese Gian Mario Fragomeli (PD).

La Presidenza della Commissione Situazione carceraria in Lombardia è andata alla brianzola Alessia Villa (Fratelli d’Italia) che ha ottenuto 48 voti. Già Vice Sindaco e Assessore del Comune di Meda (MB), 39 anni, Villa è alla sua prima esperienza in Consiglio regionale. Luca Paladini (Patto Civico – Majorino Presidente) è stato eletto Vice Presidente e Andrea Sala (Lega) Consigliere Segretario.