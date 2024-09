Airuno, la minoranza incalza: “Più attenzione al decoro urbano e alle opere pubbliche”

Il gruppo di minoranza, guidato dall’ex sindaco Alessandro Milani, ha presentato un’interrogazione al sindaco

Tra le richieste, quella di maggiore cura del verde pubblico e attenzione alle opere pubbliche “ereditate” dalla precedente amministrazione

AIRUNO – Più attenzione alle opere pubbliche e al decoro urbano. E’ quanto chiede, con un’interrogazione, il gruppo di minoranza CambiAmo Airuno Aizurro guidato dall’ex sindaco Alessandro Milani.

Nel documento, protocollato nei giorni scorsi in Municipio, i consiglieri di opposizione rimarcano che, nonostante le promesse elettorali “la situazione del decoro urbano non migliora”, portando a rafforzamento delle proprie considerazioni “le diverse segnalazioni ricevute dai cittadini inerenti situazioni di degrado e di poca pulizia sul territorio”.

Tra le criticità segnalate anche l’incuria, soprattutto per quello che riguarda la vegetazione ormai debordante, lungo la strada che sale verso la frazione di Aizurro. Per quanto riguarda le opere pubbliche l’ex sindaco Milani punta il dito sulle opere di manutenzione straordinaria del Viadotto Alcherio, sulla ristrutturazione del sottopasso comunale di via Kennedy e sul completamento del II lotto del marciapiede che collega la frazione Prada con il paese, chiedendo lumi sullo stato dell’arte.

Nove le richieste di chiarimento, messe nero su bianco nell’interrogazione in cui si ricorda anche che, grazie all’investimento promosso dalla precedente amministrazione, ora il Comune possa contare sulle fototrappole per la prevenzione ed il contrasto dell’abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio. Ed è proprio sul loro utilizzo che insiste una domanda contenuta nell’interrogazione, che mira a conoscere le intenzioni della Giunta anche in merito alla pulizia del verde dei parchetti comunali, prima della

stagione invernale (ex Parco Giacomo Leopardi, sotto la Stazione, Parco Falcone e Borsellino, in viale della Libertà), della strada che sale verso Aizurro oltre che le tempistiche sulle opere pubbliche finanziate dalla precedente amministrazione comunale.

Di seguito l’interrogazione integrale