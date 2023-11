Il Pd Olgiate striglia la Giunta: “Che scivolone sull’asfaltatura bloccata in via Cantù”

Intervento del circolo Pd di Olgiate in merito all’intervento di asfaltatura in via Cantù

“E’ la chiara dimostrazione che alla giunta Bernocco manca completamente il senso della programmazione”

OLGIATE – “Bloccata a metà l’opera di asfaltatura di via Cesare Cantù, perché sindaco e assessori, nonostante le documentazioni a cui potevano attingere, oltre a tutti i mesi a disposizione per la programmazione, si accorgono solo ora del passaggio di una linea internazionale per la posa della fibra”.

A puntare il dito contro l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Bernocco è il circolo del Pd di Olgiate guidato da Margherita Viganò che, con una nota, ricorda che l’intervento di asfaltatura della lunga via che dal ponte di Bianca porta fino a Porchera, passando per San Zeno, fosse in programma nel luglio 2022 e poi slittata al 2023.

“L’intervento è stato fermato a metà perché in Comune non si sono accorti che da lì doveva passare la fibra. Il risultato è che i lavori resteranno sospesi chissà fino a quando su una strada tanto dissestata e pericolosa. La condizioni in cui si trovano i dossi è eloquente”.

Non solo. Viganò aggiunge: “Questa situazione imporrà di intervenire su asfaltature nuove che verranno parzialmente rotte e ripristinate chissà come con la conseguenza inevitabili di subire senz’altro costi maggiorati alla ripresa dei lavori”.

Il giudizio del circolo olgiatese dei dem è lapidario: “E’ la chiara dimostrazione che alla giunta Bernocco manca completamente il senso della programmazione. Infatti affronta i problemi a caso, oppure quando si presentano, col risultato di tempi lunghi e costi che lievitano senza controlli. Basta guardare le opere in corso che vanno a rilento o quelle tanto sbandierate negli anni scorsi e mai partite”. Un attacco diretto che si chiude con un appello ai residenti: “Cittadino plgiatese lasciamo a te giudicare se questo è il sistema di amministrare o solo quello di gloriarsi su facebook e percepire lauti stipendi”.