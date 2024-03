In tanti agli incontri con Vivere Airuno: “Ora pronti con il programma”

Concluso il primo giro di Vivere Airuno Aizurro tra i cittadini per raccogliere indicazioni e desiderata

Soddisfatto Lavelli: “Abbiamo riscontrato interesse e partecipazione. Ora stenderemo il programma per poi tornare a confrontarci con gli airunesi”

AIRUNO – “Abbiamo raccolto tante istanze e registrato grande interesse e partecipazione. Ora stenderemo il programma elettorale e poi ripartiremo per un nuovo giro di confronto e ascolto dei cittadini”.

E’ soddisfatto Gianfranco Lavelli, candidato sindaco di Vivere Airuno Aizurro al termine del tour che l’ha portato, insieme ad altri candidati e sostenitori del gruppo, a incontrare la cittadinanza per presentarsi e soprattutto raccogliere desiderata e necessità in vista dell’imminente appuntamento con il voto dell’8 e 9 giugno.

Il giro di confronto con gli airunesi è iniziato dal Centro Tempo Libero con i giovani ed è poi proseguito con una tappa ad Aizurro e si è concluso venerdì sera in sala consiliare. “Abbiamo sempre registrato una buona partecipazione con persone attente, partecipi e interessate – rimarca Lavelli -. E’ stato un confronto interessante che ci servirà per la stesura del programma elettorale. Le richieste registrate sono differenti e variegate”.

E conclude: “Quello che posso anticipare è che non intendiamo assolutamente muoverci per riportare la discarica in paese: non sono queste le priorità di Airuno dove i giovani da anni vorrebbero una palestra dove allenarsi e dove la popolazione, che si fa sempre più anziana, fatica a trovare strutture e anche servizi rivolti alla terza età. E’ su questi ambiti che, secondo noi, bisognerà lavorare per far sì che la comunità airunese possa ripartire veramente”.