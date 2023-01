Regionali. Fratoianni a Osnago lancia la campagna di Sinistra-Verdi

Nicola Fratoianni all’incontro in Sala Civica per la presentazione dei candidati

“Sanità e trasporti: Fontana e Moratti hanno entrambi fallito. Con Majorino occasione storica”

OSNAGO – Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, protagonista a Osnago dell’appuntamento elettorale in vista delle regionali lombarde: l’incontro è stato promosso dall’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana e ha visto anche la partecipazione degli onorevoli Tino Magni e Devis Dori.

L’occasione è stata anche quella di presentare al pubblico i candidati al Consiglio Regionale che l’alleanza propone per la provincia di Lecco: si tratta di Enrica Bartesaghi di Mandello, Francesco Falsetto di Verderio, Milva Caglio di Osnago e Luca Volpe di Ballabio (le informazioni sui candidati nell’articolo precedente).

“Insieme al segretario Fratoianni abbiamo avuto modo di approfondire e rilanciare i temi su cui è basato il nostro programma di coalizione che vede in Pierfrancesco Maiorino l’alternativa alle figure proposte dal centrodestra – ha sottolineato Emanuele Manzoni, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana – La sanità di territorio, su cui la Lombardia non ha mai investito abbastanza e dove esplodono le liste di attesa che rendono sostanzialmente impossibile garantire il diritto alla salute. Da questo punto di vista né Attilio Fontana né Letizia Moratti sono credibili perché responsabili della situazione che viviamo oggi. Lo stesso vale per i trasporti, con i pendolari costretti a scegliere l’auto anziché il treno perché non hanno garanzie di arrivare puntuali a destinazione”.

Verdi e Sinistra Italiana puntano il dito anche sulla questione abitativa e sulle case popolari sfitte perché non utilizzabili: “Maiorino ha già annunciato un piano di riqualificazione straordinaria e di efficientamento, perché le case vengano messe a disposizione di chi ne ha bisogno, soprattutto in una fase così difficile dal punto di vista economico per molte famiglie – ha proseguito Manzoni – La testimonianza del mal governo è la divisione del centrodestra che propone due candidati. Con Maiorino abbiamo un’occasione storica di cambiare le cose”.

Tino Magni, senatore lecchese dell’alleanza Verdi-Sinistra si è detto “soddisfatto della serata di venerdì. Ho visto grande partecipazione sia da parte della città di Osnago che da parte del lecchese – spiega – È stato un piacere avere l’intervento di Nicola Fratoianni, abbiamo fatto conoscere la nostra lista e ogni candidato ha esposto le sue proposte politiche con una particolare attenzione al territorio. È importante che tutti partecipino al cambiamento di questa regione”.