Oggiono, al via il secondo mandato di Chiara Narciso: “Al fianco di tutti i cittadini”

La sindaca ha giurato per la seconda volta: “Un grande onore, grazie per la fiducia”

“Il nostro obiettivo primario sarà portare a termine progetti e iniziative avviate”

OGGIONO – Con il giuramento prestato ieri sera, mercoledì, si è ufficialmente aperto il secondo mandata di Chiara Narciso alla guida di Oggiono. “E’ per me un grande onore e una grande emozione indossare per la seconda volta la fascia da sindaco – ha commentato, emozionata, nel suo discorso di insediamento davanti ai consiglieri – desidero ringraziare i cittadini oggionesi. Il nostro primario obiettivo sarà portare a termine i progetti e le iniziative già avviate nello scorso mandato”. Narciso ha quindi dato il benvenuto a tutti i consiglieri comunali: “In particolare mi rivolgo a chi inizia per la prima volta, auspico che possiate comprenderne la bellezza e l’importanza della correttezza e del rispetto reciproco, avendo come unico scopo il bene comune. Le diversità che ci contraddistinguono devono portare ad un confronto diretto, franco e anche duro, ma rispettoso. Il Consiglio Comunale è occasione di arricchimento della vita democratica per la nostra città: sarà sempre doveroso ascoltarsi e rispettare il pensiero altrui, personalmente mi impegnerò per continuare ad essere il sindaco di tutti, anche di coloro che non mi hanno votato”.

La sindaca ha poi fatto un passaggio sul crescente astensionismo che ha caratterizzato anche le ultime elezioni: “Sta a noi cercare di avvicinare i cittadini alle istituzioni, soprattutto a quelle locali, le più vicine, per fare comprendere l’importanza di venire rappresentati. Io cercherò sempre di essere presente, per migliorare la città e risolvere i problemi. I primi cinque anni di mandato per me sono stata un’esperienza impegnativa e bellissima che mi ha permesso di conoscere profondamente la comunità in cui sono nata e cresciuta e che, con la sua operosità, ha fatto diventare Oggiono la cittadina vitale ed attrattiva che conosciamo. Ho però potuto anche toccare con mano le tante situazioni di fragilità che caratterizzano il territorio: noi continueremo ad essere al fianco di tutte queste realtà”.

Parole di incoraggiamento sono arrivate da Michele Negri, consigliere comunale di Insieme per Oggiono: “Quel margine ridotto di scarto, otto voti appena, è stato oggetto di discussioni e titoli di giornale, ma ora che il clamore è passato vorrei ricordare numeri per noi più significativi di quell’otto: 312 elettori che, pur avendo scelto di votare alle europee i partiti che hanno vinto hanno deciso di andare oltre gli schieramenti alle comunali, dando fiducia ad Insieme per Oggiono. 396 è poi il numeri voti che l’amministrazione uscente ha guadagnato rispetto a cinque anni fa, nonostante l’affluenza sia calata: vuol dire che abbiamo aumentato il consenso di circa il 20%, un’attestazione di grande significato. Questo risultato così straordinario è merito di Chiara Narciso, per il suo modo di essere amministratore pubblico. Grazie a lei e buon lavoro a tutti”.

Dopo il giuramento Narciso ha comunicato i componenti della Giunta che l’affiancheranno nel prossimo mandato: Giovanni Corti ‘Giando’ (Assessore alla Cultura, Istruzione e Turismo) Matteo Pirola ( Edilizia Privata, Urbanistica e Polizia Locale), Claudio Castelli (Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni) e Nadia Crippa (Assessore Esterno al Bilancio).