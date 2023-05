Teleriscaldamento e lavori. FDI: “La città merita certezze sulle tempistiche”

Il gruppo comunale di Fratelli d’Italia sulla proroga ai lavori per il teleriscaldamento in via Belfiore

“Disagi per una viabilità già troppo fragile. Il protrarsi degli interventi delude e preoccupa”

LECCO – “Non possiamo che esprimere delusione e preoccupazione per il protrarsi dei lavori di Via Belfiore”. Prende posizione Filippo Boscagli capogruppo di Fratelli d’Italia, sulla proroga ai lavori per il teleriscaldamento sul viale che dalla zona del Caleotto porta verso l’ospedale.

“Disagio per gli abitanti, disagi per gli studenti, disagi per i cittadini. Se il rischio calcolato a breve termine di un’area messa a dura prova per l’ennesima volta poteva essere sopportabile, ora i problemi di questa arteria fondamentale diventano davvero insostenibili” prosegue il consigliere.

Dal Fiocchi all’accesso all’ospedale fino agli attraversamenti per la Valle e il Barro, passando per l’area ex Pagani, – proseguono i componenti del gruppo consigliare di FDI composto da Marco Caterisano e Alessandra Rota – via Belfiore è un rilevante snodo di una viabilità già troppo fragile. Risultato è il delirio viabilistico”.

“La città merita la certezza dei tempi, l’efficienza dei lavori, la viabilità funzionante – concludono – mentre la minoranza pretende assunzione di responsabilità nella gestione e nell’amministrazione dei problemi che colpiscono troppo a lungo e troppo spesso i nostri concittadini lecchesi”.