Antonio Rusconi, Guido Villa e Alessandro Leidi

L’associazione Amici dei Pompieri li invita ad un confronto pubblico

VALMADRERA – E’ già in programma per il prossimo 10 aprile il primo confronto pubblico tra i candidati a sindaco di Valmadrera: è l’associazione Amici dei Pompieri di Valmadrera ad avere organizzato l’appuntamento, che si terrà alle 20,45 presso l’auditorium del Centro Fatebenefratelli.

Protagonisti saranno Antonio Rusconi, ex sindaco ed ex senatore del Pd candidato per “Progetto Valmadrera”, l’ex consigliere comunale Guido Villa per la lista “Ascolto Valmadrera” e l’imprenditore Alessandro Leidi, candidato sindaco della Lega Nord.

“Vogliamo discutere con loro il progetto del Centro polifunzionale che abbiamo iniziato con l’attuale Amministrazione – spiegano dall’associazione – Durante la serata presenteremo le problematiche presenti nelle attuali strutture e le soluzioni che porterebbe il nuovo centro, in termini di singolo Ente ma soprattutto di cooperazione fattiva fra le organizzazioni da noi rappresentate che svolgono, per la comunità di Valmadrera ed i paesi limitrofi un servizio di notevole utilità”.