Sui social non si improvvisa: come analizzare i tuoi canali?

Oggigiorno avrai sicuramente compreso quanto i social media siano diventati uno strumento imprescindibile per aumentare la visibilità della tua attività. Forse hai anche provato a pubblicare dei post, magari con l’aiuto di tuo figlio o di tua nipote che nel tempo libero “smanettano” sui social. E adesso è arrivato quel fatidico momento in cui ti stai chiedendo: “Ma quello che sto pubblicando funziona?”

Bene, sei proprio nel posto giusto! In questo articolo, ti mostreremo come monitorare e interpretare le performance dei social più utilizzati in questo momento: Instagram, LinkedIn e TikTok.

Se, invece, sull’onda dell’entusiasmo, stai pubblicando senza domandarti cosa funziona e cosa no, sappi che analizzare le tue pagine social significa avere una visione chiara delle preferenze dei tuoi follower, capire quali contenuti generano più interazioni e adattare le tue azioni di conseguenza.

Instagram: l’immagine è tutto

Instagram è il regno delle immagini e dei video brevi. È il social ideale per creare un’immediata connessione visiva con il tuo pubblico. La piattaforma perfetta per condividere contenuti visivamente accattivanti, che narrano in modo efficace la storia del tuo brand e dei tuoi prodotti attraverso foto di alta qualità, Reel dinamici e Story coinvolgenti.

Quali dati analizzare su Instagram?

Follower

Più che il numero di follower (che di per sé vuol dire ben poco), tieni monitorata la crescita dei tuoi follower nel tempo. Se noti uno stallo, considera di intervenire con campagne pubblicitarie o con collaborazioni con figure come influencer o content creator dalle metriche interessanti.



Like, commenti e salvataggi

Sono utili perché indicano quanto i tuoi contenuti sono apprezzati e condivisi . Analizza quali contenuti hanno il più alto numero di Like , commenti e salvataggi e crea contenuti simili per mantenere alto l’interesse.



Come fai ad accedere ai dati Instagram? Devi passare ad un profilo aziendale o uno “Creator”. Dopodiché, vai sul tuo profilo e clicca sul pulsante “Dashboard per professionisti”.

LinkedIn: professionalità e networking

LinkedIn è il social ideale per alimentare la crescita della tua rete professionale, dove puoi stabilire connessioni significative e condividere contenuti che dimostrano la tua competenza e autorevolezza nel settore. Grazie alla sua focalizzazione sul B2B (business-to-business) e sul recruiting di talenti, LinkedIn è perfetto per espandere il tuo network professionale e attrarre candidati qualificati.

Quali dati analizzare su LinkedIn?

Percentuale di interesse

È il rapporto tra like, commenti, condivisioni e il numero di follower. È utile perché ti dà un’idea di quanto il tuo pubblico sia coinvolto con i tuoi contenuti. Se è bassa, valuta di condividere contenuti più mirati e utili al tuo settore . Follower

Anche per LinkedIn è utile tenere monitorati i follower, in particolare il loro settore di appartenenza, e la loro funzione lavorativa . Utilizza il tasto “ Invita ” per incrementare la tua base di follower invitando dipendenti, clienti e contatti pertinenti a seguire la pagina e partecipare a gruppi di discussione del tuo settore di competenza.



Come puoi visualizzare i dati su LinkedIn? vai sulla tua pagina aziendale e clicca su “Analisi”.

TikTok: creatività e viralità

Possiamo dire che TikTok è il social media dedicato alla creatività e alla viralità, perfetto per contenuti video brevi e coinvolgenti che catturano immediatamente l’attenzione del pubblico. Grazie alla sua capacità di generare trend (tendenze) e di rendere virali rapidamente i contenuti, è l’ideale per raggiungere un vasto pubblico giovane.

TikTok offre un terreno fertile per esplorare nuove idee originali e connetterti, anche in modo ironico, con i tuoi follower attraverso sfide, trend e meme*.

*Cos’è un meme? Il meme è un contenuto solitamente grafico, di natura umoristica, che si diffonde attraverso le interazioni (commenti/condivisioni), sui social network.

Quali dati analizzare su TikTok?

Visualizzazioni dei video

Misura quanto i tuoi contenuti stanno raggiungendo il pubblico . Analizza quali tipi di video ottengono più visualizzazioni e riproduci quel formato . Average watch time È il tempo medio di visualizzazione dei tuoi video, indica quanto i tuoi video sono interessanti e mantengono l’attenzione. Se il tempo medio di visualizzazione è basso, rivedi la lunghezza dei tuoi video e cerca di catturare l’attenzione nei primi secondi.



Per accedere ai dati su TikTok, devi avere un account Pro. Vai su “Creator Tools” e poi su “Analytics”.

Ottimizza la tua strategia social

Prenditi del tempo per esplorare le metriche chiave di ciascuna piattaforma e usa questi dati per affinare la tua strategia.

Ricorda, ciò che funziona su un canale potrebbe non funzionare su un altro, quindi adatta i tuoi contenuti in base alle specifiche esigenze di ogni piattaforma social.

Con un’analisi accurata, potrai migliorare l’engagement, raggiungere un pubblico più vasto e far crescere la tua attività!

Vuoi approfondire l’analisi dei tuoi canali social?

Scopri i progetti di Creeo Studio sul nostro Blog e contattaci per una consulenza dedicata.

Appuntamento al prossimo articolo con Alleanza Digitale a cura di Creeo Studio.

