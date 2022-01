Benessere in movimento. Correre da 0 a 10 km in 10 settimane

Settimana 1

1 minuto di corsa leggera alternati a 2 minuti di camminata per 9 volte (tot. 27 minuti)Settimana 2

2 minuti di corsa leggera alternati a 3 minuti di camminata per 6 volte (tot. 30 minuti)Settimana 3

4 minuti di corsa leggera alternati a 3 minuti di camminata per 5 volte (tot. 35 minuti)Settimana 4

6 minuti di corsa leggera alternati a 3 minuti di camminata per 5 volte (tot. 45 minuti)Settimana 5

10 minuti di corsa leggera alternati a 3 minuti di camminata per 4 volte (tot. 52 minuti)Settimana 6

15 minuti di corsa leggera alternati a 3 minuti di camminata per 3 volte (tot. 54 minuti).Settimana 7

25 minuti di corsa leggera alternati a 3 minuti di camminata per 2 volte (tot. 56 minuti) Settimana 8

40 minuti di corsa leggera

40 minuti di corsa leggera

45 minuti di corsa leggera Settimana 9

45 minuti di corsa leggera (uscita 1)

50 minuti di corsa leggera (uscita 2)

50 minuti di corsa leggera (uscita 3) Settimana 10

1 ora di corsa leggera oppure 10 km.