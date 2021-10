La Salute Vien Mangiando. Perché con il freddo aumenta la fame e la voglia di dolci?

RUBRICA – Domanda ricorrente: perché con il freddo aumenta la fame e la voglia di dolci Capita a tutti ed è normale, non sentitevi strani: il nostro corpo necessita di un maggior dispendio energetico per regolarizzare la temperatura corporea e riequilibrarsi con il cambio di stagione. Questo fenomeno colpisce maggiormente le donne nel mese di ottobre e che spesso poi peggiora a novembre con il calo brusco delle temperature.

Ma non è solo una questione di temperature, vi è una spiegazione scientifica.

Il cambio di stagione comporta una riduzione delle ore di sole, le giornate sono più corte e cupe, e ciò genera apatia e tristezza. Capita spesso di avvertire una fame costante di dolci, di essere di malumore, di avere un sonno alterato, sentirsi depressi, soffrire di stipsi, di essere apatici con il partner ed con la famiglia.

Le persone che si rispecchiano in questo sono colpite da un fenomeno poco conosciuto e molto sottovalutato, detto “disturbo affettivo stagionale”, dall’acronimo inglese SAD (Seasonal Affective Disorder), che colpisce il 20% della popolazione.

Alla base del SAD vi è una alterazione del metabolismo della serotonina.

La serotonina- chiamato anche “l’ormone del benessere e buonumore”- è un neurotrasmettitore prodotto dal cervello a partire dall’amminoacido triptofano; la serotonina è il precursore della melatonina e quindi regola i ritmi circadiani sonno-veglia. Inoltre, gioca un ruolo fondamentale nel controllo dell’appetito, del comportamento alimentare e nella regolazione del senso di sazietà.

In autunno si assiste ad una riduzione dei livelli di serotonina: col diminuire delle ore di luce, diminuiscono anche i livelli di serotonina, mentre aumentano quelli di melatonina. Il cervello è impegnato a produrre l’ormone per il riposo poiché capta il buio.

Le conseguenze? Un’eccessiva sintesi di melatonina durante l’autunno e l’inverno che portano aumento dell’appetito e sonnolenza. L’alimentazione e una dieta funzionale sono fondamentali per evitare di peggiorare la SAD e soprattutto evitare di ingrassare.

Cosa portare in tavola in autunno?

Bisogna portare in tavola cibi ricchi in triptofano, quindi via libera ai cereali, ai legumi, al pesce, alla carne bianca, alle uova – sempre da galline felici- aiutano a sostenere la produzione di serotonina e di melatonina.

Bisogna però fare attenzione alle combinazioni alimentari: non tutti i cibi che contengono triptofano generano automaticamente serotonina; infatti la combinazione vincente è: cibo X + carboidrato complesso (non zuccheri semplici) + ferro + vitamine del gruppo B.

Nel dettaglio:

cereali integrali: avena, riso integrale, grano saraceno, farro e orzo decorticati

uova da gallin felici

pollo e tacchino meglio se bio

latte, yogurt, parmigiano (non contiene lattosio naturalmente), ricotta

legumi come ceci, soia, fagioli e lenticchie

pesce azzurro, salmone, sgombro, sardine, orate e branzini, alici e tutto il pesce azzurro in generale

verdure: broccoli, spinaci e tutte quelle a foglia verde

frutta: banane, kiwi, datteri e frutti rossi/arancioni, mirtilli

cioccolato fondente e cacao amaro

noci e semi olesi (lino, sesamo, girasole e zucca)

olio evo e avocado

Ricetta furba e funzionale per un momento di coccola

Mousse cioccolato fondente e avocado.

Far sciogliere a bagnomaria 100 g di cioccolato fondente 85%, frullare nel frattempo due avocado maturi e incorporare poi il cioccolato fuso. Riponete in frigorifero per 2 ore, decorate con scaglie di mandorle e servite.

Dottoressa Manuela Mapelli

Biologa Nutrizionista & Tecnologa Alimentare

Mobile: 347 2379913

Email: manumapelli@gmail.com

Pec: manuela.mapelli.nutrizionista@pec.it

www.manuelamapellinutrizionista.it

Riceve per appuntamento presso lo studio 410, via V. Veneto, 13 Lecco (LC)

ARTICOLI PRECEDENTI

15 Giugno – La Salute Vien Mangiando. Consigli utili per sconfiggere gambe stanche, gonfie, pensati

26 Maggio –La Salute vien Mangiando. Il paradosso: patate? Meglio fritte che lesse

24 Aprile – La Salute vien Mangiando. Mangi di notte? Ecco come evitare… di ingrassare

3 Marzo – La Salute vien Mangiando. Perché non dimagrisco?

2020

6 Giugno – La Salute vien Mangiando. Come eliminare la classica pancetta addominale

3 Maggio – La Salute Vien Mangiando. Un appetito sano anche in quarantena

27 Febbraio – La Salute Vien Mangiando. Virus? Prevenire è meglio che curare

08 Gennaio – La Salute Vien Mangiando. Mangiato troppo? Un aiuto per disintossicare il corpo

2019

2 Ottobre – La salute vien mangiando, Giovani con la giusta alimentazione

14 maggio – La salute vien mangiando. Fame nervosa… addio!

11 marzo – La Salute Vien Mangiando. Sono un po’ giù? Cibo aiutami tu…

2018

11 dicembre – La Salute Vien Mangiando. A Natale… non voglio ingrassare

2 ottobre – La Salute Vien Mangiando. L’Autunno a tavola

5 settembre – La salute vien mangiando. Cosa mangiare al rientro in città?

27 giugno – La Salute Vien Mangiando. Il gelato che fa bene alla linea

26 aprile – La Salute Vien Mangiando. Dieta & Primavera

23 febbraio – La salute vien mangiando. Dieta & Voglie: cosa possiamo concederci?

2017

18 dicembre – La Salute vien Mangiando. In linea a Dicembre? Si può con i miei consigli

12 novembre – La Salute Vien Mangiando. Cosa metto nel carrello? Decalogo spesa intelligente

5 settembre – La Salute Vien Mangiando. Le 7 regole per non ingrassare

22 maggio – La salute vien mangiando. Sbalzi d’umore? Combattiamoli a tavola

10 aprile – La Salute Vien Mangiando. Sete post pizza, come evitarla

1 marzo – La Salute vien Mangiando. A Carnevale ogni fritto vale!

11 gennaio – La Salute Vien Mangiando. Pronti a riprendere dopo le feste?

2016

22 novembre – La salute vien mangiando. La dieta crudista

5 ottobre – La salute vien mangiando. Come affrontare la ripresa senza stress

13 agosto – La salute vien mangiando. Rigenerazione, depurazione e drenaggio liquidi

24 giugno – La salute vien mangiando. Bambini in vacanza: quale alimentazione?

25 maggio – La salute vien mangiando. La ritenzione idrica, com’è e come combatterla

18 aprile – La Salute vien mangiando. Sindrome premestruale & dieta

16 marzo – La Salute vien Mangiando. Vista e alimentazione

15 febbraio – La Salute vien mangiando. Un super cibo chiamato cioccolato

12 gennaio – La salute vien mangiando. Dopo le feste, via le tossine dal fegato

2015



21 dicembre – La Salute Vien Mangiando. Festeggiare senza ingrassare

21 dicembre – La salute vien mangiando. Dieta Detox: purificare l’organismo

2 ottobre – La salute vien mangiando: cambio stagione e alimentazione

24 agosto – La salute vien mangiando. Sempre a regime ma ingrassi? Ecco perchè

20 luglio – La salute vien mangiando. La stipsi, come curarla anche in vacanza

18 giugno – La salute vien mangiando. Come sopravvivere ai pranzi di Nozze

16 maggio – La salute vien mangiando. Obiettivo, pancia piatta

17 aprile – Cos’è la fame nervosa?

2 marzo – Dieta in gravidanza

11 febbraio – Dieta & Celiachia

9 gennaio – La dieta Bruciafeste

2014

20 dicembre – Ingrassa di più il panettone o il pandoro?

20 novembre – Dieta antigonfiore

6 novembre – Dieta & salute dentale

23 ottobre – La salute vien mangiando. Sindrome del colon irritabile

6 ottobre – Vegetariani per scelta o per moda – 2^ parte

19 settembre – Vegetariani per scelta o per moda? Parte 1^

2 settembre – Perchè è sbagliato saltare i pasti?

25 agosto – Dopo l’estate, ripartiamo dall’intestino

19 luglio – La dieta per chi è in viaggio

2 luglio – Alimentazione e abbronzatura

26 giugno – Vivere al meglio l’estate con l’alimentazione

13 giugno – Cos’è il metabolismo?

28 maggio – Reflusso gastroesofageo e alimentazione

15 maggio – Proteine Vegetali: valida alternativa!

5 maggio – La dieta “anti” – osteoporosi

24 aprile – Ritenzione idrica: cos’è e come combatterla

17 aprile – I grassi idrogenati: cosa sono?

9 aprile – L’importanza della prima colazione – 2^ parte

20 marzo – L’importanza della prima colazione – 1^ parte

12 marzo – Obiettivo: depurazione del fegato

5 marzo – Combattere la cellulite a tavola – 2^ parte

19 febbraio – Combattere la cellulite a tavola – 1^ parte

14 febbraio – I benefici della frutta secca

5 febbraio – Scopri se sei in sovrappeso

31 gennaio – Il colesterolo – 2^ parte

22 gennaio – Il colesterolo – 1^ parte

8 gennaio – Consigli per recuperare il peso forma dopo le feste

2013

19 dicembre – Come superare il periodo natalizio senza prendere 1 kg

11 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 2^ parte

4 dicembre – Focus: tutti i benefici della soia, 1^ parte

26 novembre – – Insonnia di stagione un aiuto dalla dieta

20 novembre – Benefici e virtù della pasta

13 novembre – La dieta con un sapore in più: le spezie

6 novembre – Digeriamo bene le verdure

29 ottobre – La pausa pranzo in ufficio: i consigli e le proposte

22 ottobre – Allergie e intolleranze alimentari: quali differenze?

14 ottobre – La dieta per prevenire i malanni di stagione

9 ottobre – Eliminare i kg di troppo: piccoli consigli per gestire il ritorno alla normalità

8 ottobre – “La salute vien mangiando”, la nuova rubrica della Dott.ssa Mapelli