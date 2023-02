Scacchi il gioco senza età. L’evoluzione

RUBRICA – Nel 1700 la grande storia degli scacchi ebbe una svolta epocale, il gioco dalle corti e dai luoghi ecclesiastici si spostò nei caffè; fu la fine dell’epopea dei cavalieri erranti e si crearono nuovi luoghi di incontro per studiosi, filosofi e pensatori, dove poi furono anche unificate le regole del gioco.

La Francia, l’Inghilterra e il resto dell’Europa intrapresero questa via. Solo l’Italia, invece che seguire la nuova tendenza, continuò a giocare con le vecchie regole e abbandonò il gioco agonistico a favore degli studi accademici.

Quindi dopo Gioacchino Greco non si ebbero più forti giocatori Italiani ma solo grandi accademici che si guardavano bene, dall’alto del loro sapere, di competere agonisticamente. Al famoso Cafè de la Régence di Parigi intanto si confrontavano i migliori giocatori di quel periodo, e nel 1740 si presentò un virtuoso musicista di nome Francois-André Duncan Philidor che qui trovò come maestro Sire Kermeur de Legall, già noto per il suo famoso scacco matto. Incontrò anche personaggi poi diventati famosi come l’ambasciatore americano a Parigi Benjamin Franklin, il poeta Voltaire, il filosofo Rousseau e altri ancora che diedero vita al periodo dell’Illuminismo.

In poco tempo Philidor diventò il più forte giocatore della Francia e nel 1746 si trasferì a Londra dove vinse tutti i migliori giocatori e divenne famoso per le sue simultanee giocate alla cieca diventando così a detta di tutti il più forte giocatore del 1700. Nel 1749 pubblicò il suo libro “Analyse du jeu des èchecs” tradotto in tedesco, francese ed italiano, libro che è stato considerato per oltre un secolo un manuale fondamentale degli scacchi dove analizza oltre ben nove aperture di gioco e alcune posizioni di finali. Dopo un breve rientro a Parigi, dove riprese l’attività di musicista e si sposò, fu costretto in seguito a ritornare a Londra per lo scoppio della rivoluzione francese, in quanto egli era posto sulla lista nera del governo rivoluzionario. Morì a Londra nel 1795. Il suo motto “I pedoni sono l’anima degli scacchi” resterà imperituro nei secoli. Con Philidor la teoria scacchistica conobbe un salto di qualità che collocò gli scacchi sul piano della logica sottraendolo alle sperimentazioni empiriche, in quanto seppe fondere il raciozinio con il virtuosismo e certe sue logiche furono poi riprese dal primo Campione Mondiale Steinitz. All’Opèra Garnier di Parigi un suo busto è esposto sulla facciata, sopra uno scudo contenente una scacchiera. Alla sua memoria è dedicata la rue Philidor nel XX arrondissement. Un’apertura degli scacchi porta poi il suo nome (Difesa Philidor 1.e4 e5 2. Cf3 d6) ed è ancora oggi molto giocata ed attuale.

Vediamo una sua partita dove ci mostra la sua abilità:

NN-Philidor Londra 1749 Difesa Philidor [C41]

1. e4 e5

2. Cf3 d6 Ed ecco l’apertura che porta il suo nome

3. Ac4 f5

4. d3 c6

5. exf5 Axf5

6. Ag5 Cf6

7. Cbd2 d5

8. Ab3 Ad6

9. De2 De7

10. O-O Cbd7

11. Ch4 De6

12. Cxf5 Dxf5

13. Axf6 gxf6

14. f4 Dg6

15. fxe5 fxe5

16. Tf3 h5

17. Taf1 O-O-O

18. c4 e4

19. dxe4 d4!

20. Ac2 Ce5

21. Tf6 Dg7

22. Df2 Cg4

23. Df5+ Il pedone d4 non si può prendere per Axh2+ che vince la Donna 23…Rb8

24. Txd6 Txd6

25. Df4 De5

26. Dxe5 Cxe5

27. Tf5 Cg4

28. c5 Tg6

29. Cc4 Ce3

30. Cxe3 dxe3

31. Tf3 Td8

32. Txe3 Td2 abbandona 0-1

O si para lo scacco su g2 o si salva l’Alfiere in c2.

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

