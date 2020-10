Airuno, terminati i lavori di messa in sicurezza delle strade

AIRUNO – Durante queste settimane di ottobre l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani ha concluso l’asfaltatura di alcune strade del paese considerate prioritarie per la messa in sicurezza e il decoro urbano. Le vie interessate sono Via dei Nobili, che attraversa il centro del paese dalle scuole secondarie fino alla Stazione, e Via Adda, nella zona inferiore del paese lungo il torrente Tolsera. A giorni verranno asfaltati i marciapiedi del Viadotto Alcherio.

“L’Amministrazione ha stanziato oltre 50.000 euro al fine di mettere in sicurezza questi tratti di strada – afferma il sindaco Alessandro Milani – che abbiamo ritenuto prioritari. I lavori fanno parte del noto piano strade che questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha attivato con cospicue risorse comunali. Ricordo che durante questo anno di mandato abbiamo concluso la messa in sicurezza del tratto di Via Don Gaetano Solaro verso Valgreghentino e oltre 2.000 metri che percorrono lungo la frazione collinare di Aizurro. Sempre nella frazione si sono conclusi i lavori dell’allacciamento delle fognature, insieme a Lario Reti Holding, e sempre con quest’ultima abbiamo compiuto i lavori di sostituzione delle tubature deteriorate dell’acquedotto in Via della Libertà e parte di Via Isonzo.”

L’Amministrazione Milani assicura che continuerà il proprio impegno nel svolgere la messa in sicurezza anche nelle altre vie del paese, a seconda delle disponibilità di bilancio.