Bellano. Estate 2021, dal Comune tante proposte estive per giovani e giovanissimi

Iscrizioni aperte dal 25 maggio all’8 giugno

Tornano il Campo Estivo e la Fattoria Didattica, per i ragazzi laboratori e attività di riqualificazione nell’ex collegio Casa Giglio di Vendrogno

BELLANO – Un’estate senza noia in quel di Bellano per giovani e giovanissimi grazie alle proposte che il comune ha in serbo durante le vacanze.

“Il Comune – fa sapere il sindaco Antonio Rusconi – si conferma vicino e attento alle esigenze dei propri cittadini anche in vista dell’estate e delle vacanze scolastiche”.

Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione comunale ha scelto di promuovere e sostenere molteplici iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, dai bambini della scuola dell’infanzia ai ragazzi delle superiori, senza dimenticare di fornire alle famiglie un sostegno economico per affrontare le spese di iscrizione alle diverse attività.

Le proposte sono numerose e differenziate in base alle fasce d’età. A illustrarle è Jessica Vanelli, assessore ai Servizi sociali del Comune, che spiega: “Nel mese di luglio i bambini della scuola dell’infanzia potranno partecipare al centro estivo, le iscrizioni possono essere effettuate rivolgendosi alla coordinatrice della Scuola dell’Infanzia Tommaso Grossi”.

Più ricca l’offerta per i bambini delle scuole elementari e la prima media

“In questo caso, dal 21 giugno al 23 luglio avranno luogo parallelamente e in collaborazione il Centro Estivo “Estate Insieme”, gestito dalla cooperativa Sineresi e l’oratorio estivo – continua l’assessore – In entrambi i casi le attività si svolgeranno all’interno delle strutture dell’oratorio di Bellano; il centro estivo dalle 8 alle 13.30 e l’oratorio estivo dalle 13.30 alle 17.30. Ovviamente sarà garantita la continuità di custodia del minore che parteciperà a entrambe le esperienze e potrà essere portato pranzo al sacco per evitare il rientro a casa. Altra interessante proposta è rappresentata dalla fattoria didattica “Estate in fattoria” presso l’agriturismo Bon Pra di Vendrogno, in programma dal 5 luglio al 13 agosto, dal martedì al giovedì, dalle 8.30 alle 17.30. Per i partecipanti è previsto il pranzo e il servizio di trasporto da e per Bellano”.

L’estate non sarà priva di proposte nemmeno per i più grandi: ai ragazzi di seconda e terza media, infatti, dal 28 giugno al 9 luglio, sarà proposta un’esperienza di scoperta e riqualifica del territorio.

“Le attività avranno base a Vendrogno, nell’ex collegio Giglio. La struttura sarà una fucina di idee creative, che verranno sviluppate in sinergia con altre realtà locali come il Museo del latte e a contatto con la natura. La presenza e il lavoro dei ragazzi serviranno anche per dare avvio alla riqualificazione di casa Giglio. Le attività si svolgeranno dal 28 giugno al 9 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 18. Gli orari sono stati fissati in modo da essere compatibili con quelli del trasporto locale da e per Bellano, così da rendere indipendenti i ragazzi nei loro spostamenti”.

Sarà possibile iscriversi alle proposte dal 25 maggio all’8 giugno attraverso apposito link che verrà divulgato da martedì all’apertura dell’iscrizione attraverso volantino di presentazione pubblicato sul sito del Comune, sulla bacheca scolastica e tutti i canali social. Il costo per la famiglia sarà di 50 euro a settimana, già calcolato tenendo conto del contributo comunale

Sempre Vendrogno e l’ex collegio Giglio accoglieranno i ragazzi delle superiori, nati tra il 2003 e il 2006, per “Utilestate”. Ai ragazzi partecipanti, a fronte del loro impegno in lavori di riqualifica e sgombero, ma anche di progettazione e proposta, verrà corrisposto un voucher del valore di 180 euro. Il bando uscirà il 14 giugno e l’esperienza si svolgerà dal 19 al 30 luglio.

Infine, si segnala che il Comune ha cofinanziato l’esperienza “Giovani Competenti” rivolta a ragazzi di età compresa fra i 18 i 27 anni. I partecipanti saranno coinvolti per tre settimane, fra giugno e luglio, nella progettazione e nella realizzazione di una rassegna cinematografica all’aperto. A Bellano la proiezione è prevista per il 5 luglio.

In alternativa, per chi desidera cimentarsi in un altro tipo di attività, è disponibile l’iniziativa “Estate negli uffici turistici”, con la possibilità di operare negli uffici turistici o nei musei presenti nei comuni di Bellano, Casargo, Dervio e Mandello, fra giugno e settembre.

La candidatura va presentata entro mercoledì 26 maggio, accedendo al sito www.livingland.info o chiamando il numero 335.57502021 (anche per informazioni). I giovani coinvolti percepiranno un’indennità economica di 500 euro.