Calolzio celebra la Festa dei Nonni all’oratorio di Rossino e al centro Avac

Doppio appuntamento musicale con Nazzareno Carchidi e Gabriele e i suoi amici

L’assessore Tina Balossi: “Una giornata intensa e piena di allegria per festeggiare tutti i nostri nonni”

CALOLZIOCORTE – Due appuntamenti in allegria ieri, 2 ottobre, a Calolziocorte in occasione della Festa dei Nonni. A raccontarlo è stata l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi che prima ha partecipato a una festa all’oratorio di Rossino e poi al centro Associazione Volontari Anziani Calolziocorte.

“Con le bravissime coordinatrici Monica e Margherita il salone dell’oratorio si è animato per un momento di allegria e spensieratezza – ha detto l’assessore -. Protagonista il bravissimo Nazzareno Carchidi che per due anni ha partecipato al Festival della Canzone Cristiana a San Remo. A lui va un ringraziamento per la sua disponibilità e credo che questo momento passato con gli amici della terza età potrà essergli d’ispirazione per la sua prossima canzone”.

Al centro Associazione Volontari Anziani Calolziocorte (Avac) si è svolta una festa animata dal gruppo “Gabriele e i suoi amici”: “Quattro fantastici suonatori e cantanti che hanno intrattenuto gli ospiti con il loro repertorio di canzoni di altri tempi. Un bellissimo pomeriggio, sembrava di essere in famiglia – ha detto l’assessore Balossi -. Un grazie al presidente Avac Erminio Carenini e a tutti i suoi aiutanti. Grazie anche a Gabriele Bolis che, con i suoi amici, va a trovare gli anziani di tutta la provincia coinvolgendoli con tanta gioia”.