Calolzio. Lotteria di Natale dei commercianti: i biglietti vincenti

Sono stati ben 7.217 i biglietti consegnati

Presidente di Zona: “Ringrazio i commercianti, i sostenitori e gli sponsor. Siamo riusciti a fare qualcosa di bello per il territorio”

CALOLZIOCORTE – Hanno un nome i vincitori della sedicesima Lotteria di Natale di Calolzio, organizzata da Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino insieme ai commercianti della città. Un’edizione che ha fatto centro con 7.217 tagliandi assegnati, un record, a dimostrazione del seguito e dell’attenzione riservata all’iniziativa da parte dei calolziesi e di quanti hanno fatto acquisti nei negozi aderenti.

L’estrazione dei biglietti vincenti si è tenuta lo scorso 14 gennaio presso il Municipio di Calolzio – alla presenza della presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi, e del sindaco di Calolziocorte, Marco Ghezzi.

Nelle scorse settimane i possessori dei tagliandi si sono presentati per ritirare i premi loro assegnati. In particolare il primo premio, una splendida autovettura MG ZS Orange del valore commerciale di 18 mila euro, acquistata presso Lario Mobility e tenuta in esposizione presso il concessionario Cattaneo Srl di Calolziocorte. E’ stata consegnata al biglietto numero 7214 e ritirata da Massimiliano G.

Al secondo classificato, biglietto numero 2905, il premio è stato ritirato da M.T. è andato invece un bollitore Smeg 1,7 lt.

I due buoni spesa del valore di 100 euro, previsti per il terzo e quarto classificato, sono stati vinti dal biglietto 1697, Mara Ferraris di Calolzio dal numero 1596, Chiara Rossi di Carenno.

“Anche questa sedicesima edizione ci ha dato tante soddisfazioni – spiega Cristina Valsecchi, presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco – C’è stato come sempre un ottimo lavoro di squadra e l’impegno profuso è stato ripagato dalla risposta dei calolziesi e di quanti hanno acquistato in città sostenendo così in modo concreto i nostri negozi: in questa edizione abbiamo battuto il record di biglietti! Rinnovo i ringraziamenti per i commercianti, per i sostenitori e per gli sponsor. Anche questa volta siamo riusciti a fare qualcosa di bello e importante per il territorio di Calolzio“.