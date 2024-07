Calolziocorte e Monte Marenzo: al via l’interconnessione tra gli acquedotti

Intervento da 100 mila euro finanziato dal Pnrr

Il cantiere terminerà entro l’estate

CALOLZIO – All’inizio di luglio hanno preso il via i lavori di interconnessione degli acquedotti di Calolziocorte e Monte Marenzo, attraverso la posa di una nuova tubazione lungo la banchina della strada provinciale 639, nella zona di via Industriale a Calolziocorte.

“Questo tipo di interconnessioni tra acquedotti sono fondamentali per garantire una distribuzione idrica efficiente e resiliente, permettendo di bilanciare le risorse idriche tra diverse aree e assicurando un approvvigionamento costante anche durante periodi di siccità – fanno sapere da Lario Reti Holding – Inoltre, migliorano la gestione delle emergenze, consentendo trasferimenti rapidi di acqua in caso di guasti o manutenzioni”.

“Questi collegamenti riducono anche i costi di manutenzione operativi, grazie a una gestione centralizzata e ottimizzata delle risorse. Infine, le interconnessioni semplificano l’adozione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione delle reti, migliorando la qualità dell’acqua e l’efficienza energetica, supportando una pianificazione sostenibile, preservando le risorse idriche per le future generazioni e contribuendo alla tutela ambientale regionale”.

Le opere consisteranno nello scavo di una trincea lunga più di 300 metri lungo la banchina della strada provinciale e nella posa di una nuova tubazione con diametro esterno di 110 mm in polietilene ad alta densità (PEAD). I lavori, del valore di 100.000 euro e realizzati da Lario Reti Holding, sono stati interamente finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR, termineranno entro la fine dell’estate. L’intervento è stato studiato per rispettare le caratteristiche morfologiche e ambientali dell’area. La tubazione sarà completamente interrata, garantendo un impatto visivo e ambientale minimo.