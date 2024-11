Calolziocorte, Giada Canino e Angelo Ravasio insigniti delle benemerenze civiche

La ballerina 19enne e l’imprenditore nel campo delle calzature hanno ricevuto il Medaglione e il Premio San Martino nella serata di ieri, 9 novembre

Le benemerenze vengono consegnate con cadenza biennale ed è un’apposita commissione a vagliare le candidature

CALOLZIOCORTE – Giada Canino, ballerina 19enne, e Angelo Ravasio, titolare della Ravasio Calzature, insigniti delle benemerenze calolziesi per “aver portato il nome della città fuori dai confini locali”.

E’ stato il sindaco Marco Ghezzi, con gli assessori Cristina Valsecchi e Tina Balossi, a consegnare i riconoscimenti civici durante la serata dedicata ai festeggiamenti del Patrono San Martino. La cerimonia si svolge ogni due anni con una commissione formata d hoc a vagliare e valutare le candidature.

A Giada Canino, atleta della squadra paralimpica della Rosy Dance con oltre 100 medaglie conquistate, il Medaglione per “aver partecipato e aver vinto numerose competizioni a livello regionale, nazionale e internazionale portando nel mondo il nome di Calolziocorte. A ritirare la benemerenza per lei – assente perchè all’estero per partecipare a una competizione – il padre Elio Canino.

Il Premio San Martino, invece, è stato consegnato ad Angelo Ravasio, un omaggio allo spirito imprenditoriale: era infatti il 1958 quando Ravasio – con i fratelli Aurelio e Marco – aprì la sua prima bottega per la riparazione delle scarpe a cui negli anni sono seguite le aperture di diversi negozi di calzature.