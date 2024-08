Conclusi i lavori di interconnessione tra gli acquedotti di Calolzio e Monte Marenzo

Posata una nuova tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) lungo la banchina della strada provinciale 639

Intervento costato 100mila euro finanziato interamente dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR

CALOLZIOCORTE – Si sono conclusi i lavori di interconnessione tra gli acquedotti di Calolziocorte e Monte Marenzo, un intervento che mira a migliorare la distribuzione idrica nell’area. Il progetto, avviato all’inizio di luglio e del valore di 100.000 euro, ha visto la posa di una nuova tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) lungo la banchina della strada provinciale 639.

L’obiettivo principale dell’opera è stato quello di garantire una distribuzione idrica più efficiente e resiliente, in grado di bilanciare le risorse tra le diverse aree, soprattutto durante i periodi di siccità. Un sistema idrico interconnesso, infatti, permette di affrontare meglio le emergenze, assicurando un approvvigionamento costante anche in caso di guasti o durante operazioni di manutenzione.

Lario Reti Holding, la società che ha eseguito i lavori, ha messo in campo un progetto che non solo migliora la gestione delle risorse idriche, ma punta anche a ridurre i costi operativi grazie a una gestione centralizzata e ottimizzata. Inoltre, l’intervento è stato pensato per migliorare la qualità dell’acqua e l’efficienza energetica del sistema, sostenendo una pianificazione più sostenibile.

Finanziato interamente dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR, il progetto ha tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e ambientali del territorio, minimizzando l’impatto durante la posa delle tubazioni. Al termine di un periodo di assestamento di circa 6-9 mesi, verranno effettuati i ripristini definitivi, rispettando la trama e l’aspetto originario dell’area interessata.

Questo intervento rappresenta un passo importante verso una gestione più moderna e sostenibile delle risorse idriche locali, assicurando al contempo una maggiore sicurezza e continuità nell’approvvigionamento per i cittadini di Calolziocorte e Monte Marenzo.