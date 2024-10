Foppenico for Telethon: raccolta record con il concerto della P.R.M. Live & Friends

Strepitosa serata sabato scorso a Calolzio. Raccolti 5.419 euro per la ricerca

“Questo risultato ci dà la forza per affrontare lo sforzo organizzativo. Un grazie a tutti gli amici musicisti”

CALOLZIOCORTE – Una edizione incredibile per l’evento “Foppenico for Telethon”. Sabato scorso la P.R.M. Live & Friends è salita sul palco dell’oratorio di Sala per offrire uno spettacolo musicale unico e, nel contempo, raccogliere fondi per aiutare la ricerca scientifica nella battaglia contro le malattie genetiche rare.

“E’ bello vedere che dopo tanti anni siamo sempre al vertice come raccolta fondi in una sola serata. Questo sicuramente ci dà la forza per affrontare uno sforzo organizzativo non indifferente. – ha raccontato Mino Valsecchi, organizzatore e anima dell’evento -. Quest’anno abbiamo raccolto 5.419 euro, mentre in otto edizioni l’evento “Foppenico for Telethon” ha raccolto oltre 30.000 euro“.

“Ci stiamo convincendo di avere formato un team di amici che ha come obiettivo primario fornire un importante aiuto alla ricerca e a Telethon, per dare una grande risposta al problema delle malattie genetiche – ha continuato Valsecchi -. Una squadra di amici che, attraverso la propria musica, come per magia, riesce a trasmettere entusiasmo al pubblico presente. Possiamo solo ringraziamo tutti questi amici, il pubblico e gli sponsor”.

Mino Valsecchi in questi anni è riuscito a tessere una rete di amicizie che, in nome della solidarietà, si traduce in un evento musicale di grande qualità a costo zero, con grandi musicisti che, per Telethon, rinunciano a uno loro serata in locali famosi. Alla serata sono intervenuti Renato Milani (Telethon) e Gerry Fontana (Uildm Lecco) che hanno ricordato l’importanza della maratona Telethon.

(Si ringrazia Giorgio Toneatto per le fotografie)

Il team Foppenico for Telethon

Renato Matarrese – sax; Matteo Longo – chitarra basso; Franco Giaffreda – chitarra e voce; Massimo Borassi – Pianoforte; Sofia Dell’Oro – chitarra; Walter Rivolta – percussioni; Mino Valsecchi – tastiera; Paola Bettocchi – cantante; Veronica Cardullo – cantante e corista; Sara Rondalli – cantante e corista; Mimmo Latorre – cantante e corista; Michele Maggioni – cantante e corista.

Ospiti

Mara Bosisio – voce e chitarra (cantautrice); Nando Bonati – cantante (duo blues-rock); Giovanni Sorito – armonicista (duo blues-rock); Chuck Freyer – cantante chitarrista (inglese ex Sorrows).

Collaboratori

Veronica Cardullo (conduttrice); Giorgio Toneatto (fotografo); Giovanni Rosa (riprese); Daniele Bagni (fonico).

Organizzatori

P.R.M. Live (Paola Corti – Roberto Losa – Mino Valsecchi); Parrocchia di Foppenico.

Ringraziamenti

Si ringrazia la Parrocchia di Foppenico per il supporto organizzativo; la Parrocchia di Sala per la location; i volontari di entrambe le parrocchie; il Comune di Calolzio, rappresentato dall’assessore Cristina Valsecchi, per il patrocinio; la Proloco di Calolzio rappresentata dalla presidente Simona Bonacina; gli amici Oscar Milani e Eugenio Nava per la fornitura del materiale audio