Investimento del valore di circa 170.000 euro

Ammodernare i trattamenti secondari e terziari del depuratore

ERVE – Avviati verso la fine di aprile i lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione di Erve, dal valore di circa 170.000 Euro, che andranno a ottimizzare l’impianto, grazie agli interventi di copertura della vasca di accumulo fanghi, rifacimento dell’impianto di sollevamento in testa alla clorazione nonché inserimento di un trattamento terziario di

filtrazione per il miglioramento della qualità delle acque restituite al torrente Gallavesa.

La conclusione delle opere è prevista entro la fine dell’estate; si tratta del secondo

intervento di potenziamento ed ammodernamento dell’impianto di depurazione di Erve. Il primo, dal costo di 280.000 Euro, iniziato nel giugno del 2018 e concluso nel maggio

dell’anno seguente, aveva portato a un adeguamento dello scolmatore in testa

all’impianto con aggiunta di grigliatura grossolana e una grigliatura fine sulle acque in

ingresso e l’installazione di un impianto di dissabbiatura, così da evitare l’ingresso

nell’impianto di materiale solido, terriccio e sabbia, in modo da migliorare la resa

depurativa.